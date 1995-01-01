Описание

Стабилизатор DJI RS 4 получил несколько улучшений по сравнению с третьей версией.

Прежде всего, была улучшена вертикальная съемка: теперь для переведения камеры в вертикальное положение не требуются никакие дополнительные кронштейны, вы просто отсоединяете нижний кронштейн от бокового и затем соединяете их обратно, но уже вертикально (в другие точки крепления).

Вторым важным моментом стало появление RSA (Ronin Series Accesories) порта, который раньше был доступен только у RS3 Pro версии. В этот порт можно подключить боковое колесо DJI RS Focus Wheel, рукоятку DJI RS Tethered Control Handle или рукоятки дистанционного управления других производителей (например, Tilta). Это наиболее актуально для видеографов, которые используют большие риги с широким хватом двумя руками.

Кронштейны стабилизатора теперь покрываются тефлоновым покрытием, что улучшает скольжение и облегчает балансировку камеры. Как и прежде, для тонкой продольной балансировки камеры предусмотрена небольшая рукоятка, вращение которой позволяет смещать камеру с миллиметровой точностью. Кронштейн для продольной балансировки увеличен в длину на 8.5 мм, что позволяет устанавливать более длинные объективы или такие аксессуары как компендиумы (бленды).

Система автоматической блокировки осей при выключении стабилизатора была обновлена до второго поколения и теперь работает еще надежнее.

Джойстик стабилизатора теперь может управлять как вращением подвеса, так и работой зума (требуется объектив с моторизированным зумом или Follow Focus мотор DJI Focus Pro).

Обновились алгоритмы стабилизации: в частности, значительно улучшена стабилизация изображения при вертикальной съемке во время активного движения (быстрой ходьбы, бега).

Из небольших изменений: добавлена автоматическая блокировка экрана. Это защищает от случайного изменения настроек, а также снижает энергопотребление стабилизатора.

Как уже было упомянуто, DJI RS4 поддерживает новый мотор DJI Focus Pro, максимальная скорость вращения которого повышена на 30% (правда, этот мотор поддерживает и RS3). Также поддерживается новая батарейная рукоятка BG70 (продается отдельно), которая увеличивает время работы приблизительно в 2.5 раза (BG70 также совместима с RS3).

Эргономика стабилизатора в остальном не изменилась: по бокам, как и прежде располагаются две планки НАТО, в которые можно установить, к примеру, держатель для телефона или вторую (вертикальную) рукоятку для более удобного хвата. Как и ранее, стабилизатор может по Bluetooth управлять определенными камерами (другими можно управлять по кабелю).

Характеристики

Максимальная нагрузка: 3 кг

Максимальная скорость вращения: 360°/с по любой из осей

Механический диапазон вращения / наклона: 360° по оси панорамирования от -95° до 240° по оси крена (поперечный наклон) от -112° до 214° по оси тангажа (продольный наклон)

Частота Bluetooth: 2.400-2.4835 ГГц, Bluetooth 5.1

Мощность Bluetooth передатчика: < 8 дБм

Интерфейсы: RSA для аксессуаров Ronin Порт USB-C для видеопередатчика Порт USB-C для управления камерой Порт USB-С для Follow Focus мотора Холодный башмак, 2 планки НАТО, штативное гнездо 1/4"-20 Зарядный порт USB-C

Аккумулятор в комплекте: батарейная ручка BG21, 21 Втч, до 12 часов рабочего времени

Вес: 1066 г (только подвес) + 203 г рукоятка BG21 + 183 г пластиковая тренога + 98 г быстросъемные площадки

Размеры в сложенном состоянии: 245 х 255 х 75 мм

Размеры в рабочем состоянии: 370 х 191 х 189 мм

Комплектация