В комплектацию Combo дополнительно включено несколько важных аксессуаров: видеолинк (передатчик изображения) Ronin Image Transmitter, Follow Focus мотор Focus Pro Motor, удлиненная базовая площадка, держатель для телефона и комплект HDMI кабелей для соединения видеолинка с камерой.

DJI RS 4 Pro – флагманская модель 2024 года. От обычной RS 4 она отличается более мощными моторами и более крупными кронштейнами, максимальная нагрузка выше на 1.5 кг. Это позволяет использовать его с такими камерами как, например, RED Komodo, Sony FX6 или Canon C70. При этом, благодаря использованию карбонового волокна вместо алюминиевого сплава, общий вес стабилизатора (без учета съемной треноги) выше всего на 250 г. Pro-версия также совместима с профессиональными аксессуарами, которые не работают с обычным RS 4: с уникальным лидаром (Focus Pro LiDAR), который обеспечивает следящий автофокус даже с мануальными объективами; с новым видеолинком DJI Transmission и со специальной базой DJI RS Expansion Base Kit, которая заменяет стандартную батарейную рукоятку при установке камеры на кран, тележку-слайдер или аналогичные крепления. Все это позволяет эффективнее использовать данный стедикам в профессиональном видео-, теле- и кинопроизводстве.

Теперь рассмотрим отличия от предыдущей версии, RS 3 Pro:

Во-первых, была улучшена вертикальная съемка: теперь для переведения камеры в вертикальное положение не требуются никакие дополнительные кронштейны, вы просто отсоединяете нижний кронштейн от бокового и затем соединяете их обратно, но уже вертикально (в другие точки крепления). В большинстве случаев вам даже не придется производить повторную балансировку камеры.

Обновились моторы и алгоритмы стабилизации: крутящий момент увеличен на 20%, также значительно улучшена стабилизация изображения при вертикальной съемке во время активного движения (быстрой ходьбы, бега). Также добавлен отдельный режим Car Mount Mode, который оптимизирован для использования камеры на внешнем автомобильном креплении при съемке на высокой скорости. Этот режим усиливает работу моторов чтобы компенсировать сопротивление воздуха и колебания, вызываемые неровностями дорожного покрытия.

В дополнение к тефлоновому покрытию кронштейнов, которое уже было у RS 3 Pro, на оси крена установлены подшипники, которые делают балансировку камеры максимально легкой благодаря плавному скольжению кронштейна в креплении. Как и прежде, для тонкой продольной балансировки камеры предусмотрена небольшая рукоятка, вращение которой позволяет смещать камеру с миллиметровой точностью. Верхняя съемная площадка, на которую устанавливается камера, теперь снабжена небольшим фронтальным выступом, который регулируется по вылету. Данный выступ предотвращает вращение камеры при активном движении и сильной тряске.

Система автоматической блокировки осей при выключении стабилизатора была обновлена до второго поколения и теперь работает еще быстрее и надежнее. Для экономии энергии в промежутках между дублями вы можете отправить стабилизатор в спящий режим вместе с установленной камерой.

Из небольших изменений: добавлена автоматическая блокировка экрана. Это защищает от случайного изменения настроек, а также немного снижает энергопотребление стабилизатора.

Джойстик на рукоятке стабилизатора теперь может управлять как вращением подвеса, так и работой зума (требуется объектив с моторизированным зумом или Follow Focus мотор DJI Focus Pro). Для этого рядом с джойстиком размещен специальный ползунок-переключатель.

Как уже было упомянуто, вместе с DJI RS 4 и RS 4 Pro выпущен новый Follow-Focus мотор DJI Focus Pro, максимальная скорость вращения которого повышена на 30% (правда, этот мотор поддерживает и RS3). Задержка срабатывания снижена до всего 10 мс, а встроенный радиоприемник позволяет дистанционно управлять моторами с помощью блока Focus Pro Hand Unit. Флагманская модель RS 4 Pro может одновременно работать с 2 моторами, в то время как обычная RS 4 поддерживает только 1.

Эргономика стабилизатора в целом не изменилась: в базовый комплект входит дополнительная вертикальная рукоятка Briefcase Handle, а по бокам, как и прежде, располагаются две планки НАТО, в которые как раз можно установить, такую рукоятку, боковые ручки для широкого хвата двумя руками или, к примеру, держатель для телефона. Как и ранее, стабилизатор может по Bluetooth управлять определенными камерами (другими можно управлять по кабелю). Как и прежде, присутствуют 2 контактных порта RSA (Ronin Series Accesories). В RSA порт можно подключить такие аксессуары как боковое колесо DJI RS Focus Wheel, рукоятку DJI RS Tethered Control Handle или рукоятки дистанционного управления других производителей (например, Tilta). Это актуально для видеографов, которые используют большие риги с широким хватом двумя руками.

Новый лидар DJI Focus Pro LiDAR (продается отдельно) – это устройство второго поколения. Увеличено количество точек измерения дальности (с 43200 до 76800), увеличена максимальная эффективная дальность (с 14 до 20 метров), добавлена возможность изменять угол обзора: 65° в широкоугольном режиме или 20° в длиннофокусном режиме. У первого поколения был только широкоугольный режим, из-за чего лидар мог сбиваться на объекты, которые даже не попадают в кадр при использовании длиннофокусных объективов. Как и прежде, модель состоит из собственно ToF сенсора, который предоставляет процессору данные о расстоянии до объектов, и видеокамеры, которая необходима для распознавания объектов на базе машинного обучения (например, для следящей фокусировки по лицам). Обратим внимание, что Focus Pro LiDAR обратно совместим с RS 3 Pro.

Также отдельно доступна новая батарейная рукоятка BG70 (продается отдельно), которая увеличивает время работы приблизительно в 2 раза (BG70 также совместима с RS 4, RS 3 и RS 3 Pro).

Характеристики

Максимальная нагрузка: 4.5 кг

Максимальная скорость вращения: 360°/с по любой из осей

Механический диапазон вращения / наклона: 360° по оси панорамирования от -95° до 240° по оси крена (поперечный наклон) от -112° до 214° по оси тангажа (продольный наклон)

Частота Bluetooth: 2.400-2.4835 ГГц, Bluetooth 5.1

Мощность Bluetooth передатчика: < 8 дБм

Интерфейсы: 2 порта RSA для аксессуаров Ronin Порт USB-C для видеопередатчика / лидара (могут работать одновременно через специальный хаб) Порт USB-C для управления камерой Порт USB-С для Follow Focus мотора Холодный башмак, 2 планки НАТО, штативное гнездо 1/4"-20 Зарядный порт USB-C

Аккумулятор в комплекте: батарейная ручка BG30, 30 Втч, до 13 часов рабочего времени

Вес: 1242 г (только подвес) + 265 г рукоятка BG30 + 226 г металлическая тренога + 110 г быстросъемные площадки

Размеры в сложенном состоянии: 271 х 2283 х 75 мм

Размеры в рабочем состоянии: 416 х 223 х 202 мм

Комплектация