Компактный и легкий стабилизатор DJI RS 4 mini предлагает новейшие алгоритмы стабилизации RS четвертого поколения – как у старших моделей Ronin. Он может использоваться с самыми разными устройствами: смартфонами (держатель для них продается отдельно), компактами, зеркальными или беззеркальными камерами, включая профессиональные полнокадровые камеры. В базовый комплект входит только стабилизатор и рукоятка-тренога.

Основные особенности:

Автоматическая разблокировка замков при включении питания

Быстрое переключение между горизонтальной и вертикальной ориентацией камеры

Тефлоновое покрытие кронштейнов для их максимально гладкого перемещения при балансировке камеры

Ручка для тонкой настройки баланса по продольной оси

Беспроводное управление совместимыми моделями камер и телефонов, включая цифровой или PZ зум

Выбор между плавным и отзывчивым реагированием при слежении

Алгоритмы стабилизации RS четвертого поколения – как у старших моделей DJI Ronin

До 30% больше времени работы на 1 заряде по сравнению с RS 3 mini (до 13 часов)

Быстрая зарядка в течение 30 минут обеспечивает до 5 часов работы

Малый вес при мощных моторах: выдерживает даже полнокадровые камеры с профессиональной зум-оптикой

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Автоматическая разблокировка замков

При включении питания замки блокировки всех трех осей открываются автоматически, что позволяет сразу же начать съемку (если вы откалибровали стабилизатор в прошлый раз). При переходе в спящий режим или выключении питания замки самостоятельно запираются.

Быстрое переключение между горизонтальной и вертикальной ориентацией

Для перехода из одной ориентации в другую просто освободите замок в основании горизонтального кронштейна, поверните кронштейн на 90° и зафиксируйте в этом же замке. Вся операция занимает около 10 секунд.

Тефлоновое покрытие

Тефлоновое покрытие нанесено на те области кронштейнов, которые отвечают за балансировку камеры – как в старших моделях Ronin. Это обеспечивает гладкое скольжение кронштейнов в фиксаторах, тем самым облегчая тонкую настройку баланса. Точная балансировка камеры необходима для максимально эффективной работы стабилизатора.

Ручка для тонкой настройки баланса

Рукоятка на оси продольного наклона (тангажа) позволяет тонко настроить положение базовой съемной площадки (то есть плавно перемещать камеру вперед и назад) для удобства балансировки. Верхняя площадка может быть зафиксирована в трех разных положения, в зависимости от ширины и развесовки вашей техники.

Малый вес при мощных моторах

Несмотря на исключительную легкость (890 г без учета второй рукоятки и дополнительных модулей), RS 4 mini может использоваться с профессиональными камерами и оптикой. Он выдерживает (и позволяет сбалансировать) такие комбинации как, например, Canon EOS R5 + RF 24-70mm f/2.8, Sony A7S III + FE 24-70mm f/2.8 GM II, Nikon Z7 II / Z6 III + Z 24-70mm f/2.8 или Panasonic S5 + L 20-60mm f/3.5-5.6 (при съемки активных сюжетов с такими камерами мы все же рекомендовали бы использовать более старшую модель Ronin RS 4, ее моторы лучше переносят перегрузки). Минимальная рекомендуемая нагрузка составляет 400 г.

Беспроводное управление

Беспроводное управление по Bluetooth доступно с определенными моделями камер и смартфонов. Достаточно одного сопряжения, чтобы стабилизатор и камера запомнили друг друга. Другие камеры можно по-прежнему подключить с помощью USB кабеля. Функция управления зумом позволяет применять такие спецэффекты как «долли-зум», он же транстрав (для смартфонов, камер Sony с поддержкой Clear Image Zoom и для камер других производителей, оснащенных объективами с моторизованным зумом).

Комплектация