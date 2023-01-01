Описание

Автоматизированные фиксаторы осей

Оптимальная полезная нагрузка 3 кг

Алгоритм стабилизации 3-го поколения RS

Bluetooth кнопка спуска затвора

Сенсорный полноцветный OLED-экран 1.8"

Макс. время работы аккумулятора 12 ч.

Всегда наготове

Каждая деталь DJI RS 3 делает возможной гибкую и эффективную съемку как для самостоятельных кинематографистов, так и независимых команд. Легкий и элегантный, DJI RS 3 обеспечивает профессиональную стабилизацию и эффективный контроль, увеличивая творческую свободу и расширяя возможности для создания контента. DJI RS 3 готов к работе вместе с вами.

Все дело в скорости: быстросъемные крепежные площадки

Благодаря двухслойным быстросъемным крепежным площадкам установка камеры на RS 3 происходит быстро и удобно без необходимости повторной балансировки стабилизатора после замены аккумулятора или карты памяти. Новая ручка точной настройки на оси наклона позволяет камере скользить вперед и назад с точностью до миллиметра, позволяя достичь более эффективной балансировки при смене объектива.

Автоматизированные фиксаторы осей

RS 3 позволяет начать работу мгновенно. Когда стабилизатор выключен, нажмите и удерживайте кнопку питания, и три оси автоматически разблокируются, позволив начать съемку в течение пары секунд. Нажмите кнопку питания один раз, и оси автоматически заблокируются и перейдут в спящий режим, что значительно повысит эффективность транспортировки и хранения оборудования. Нажмите и удерживайте кнопку питания, и устройство автоматически сложится и заблокируется.

Беспроводное управление затвором

Благодаря технологии двойного режима Bluetooth RS 3 поддерживает беспроводное управление спуском затвора[1], позволяя сэкономить время при каждом использовании. После первоначального сопряжения по Bluetooth вы сможете управлять видеосъемкой и фотосъемкой, просто нажав кнопку записи на стабилизаторе. Сопряженные ранее камеры могут автоматически повторно подключиться после первого использования, что устраняет необходимость в кабеле управления камерой.

Отличное соотношение массы к полезной нагрузке

Масса всего 1,3 кг (включая стабилизатор, рукоятку-аккумулятор и быстросъемные площадки) позволяет легко удерживать RS 3 одной рукой, в то время как грузоподъемности 3 кг достаточно для поддержки распространенных камер, включая Sony A7S3, Sony FX3 или Canon R5 с объективами типа 24-70 мм F2.8.



Алгоритм стабилизации 3-го поколения RS

Оснащенный алгоритмом стабилизации нового поколения, RS 3 Pro обеспечивает улучшенную стабилизацию в любых условиях. Данные лабораторного тестирования показывают, что RS 3 обеспечивает улучшение стабилизации на 20% по сравнению с RSC 2, упрощая управление съемкой с низкого угла, съемки с быстрым перемещением или переключение между высокими и низкими точками съемки. Данные лабораторного тестирования показывают, что RS 3 обеспечивает улучшение стабилизации на 20% по сравнению с RSC 2, упрощая управление съемкой с низкого угла, съемки с быстрым перемещением или переключение между высокими и низкими точками съемки.

Еще плавнее

Чтобы получить поистине плавные кадры, активируйте режим SuperSmooth. RS 3 увеличит момент силы моторов для улучшения стабилизации, обеспечив плавные кадры даже при съемке динамичных сюжетов. Режим работает при использовании объективов с эквивалентным фокусным расстоянием до 100 мм.

Сенсорный экран OLED 1,8 дюйма

По сравнению с черно-белым экраном RSC 2 RS 3 оснащен 1,8-дюймовым полноцветным сенсорным OLED-экраном, увеличенным на 80%. Он также поддерживает большинство настроек приложения Ronin, обеспечивая интуитивно понятное и точное управление в сочетании с обновленным пользовательским интерфейсом.

Мгновенное переключение режима

Просто передвиньте новый переключатель режима стабилизатора, чтобы переключиться между тремя основными режимами работы: следованием по оси поворота, следованием по оси поворота и наклона, а также режимом FPV. Режим FPV также включает на 3D Roll 360, портретный или пользовательский форматы, что позволяет настроить оборудование и быстро начать работу.

Настраиваемое переднее колесико

Вращение переднего колесика позволяет управлять зумом или фокусировкой. Его также можно настроить для управления спуском затвора, диафрагмой, ISO[2] или перемещением стабилизатора, что делает его исключительно удобным для работы одной рукой.

Мониторинг со смартфона

RS 3 поддерживает видеопередатчик Ronin (ранее известный как передатчик изображения Ronin RavenEye)[3], позволяющий выполнять трансляцию HD в 1080p/30 кадров в секунду напрямую на мобильное устройство. Максимальная дальность передачи сигнала составляет 200 м[4], а задержка между конечными точками — 60 мс.[4] Смартфон можно прикрепить на порт NATO на RS 3 при помощи держателя телефона для беспроводного наблюдения.

Комплексный мониторинг и контроль

Удаленно регулируйте экспозицию камеры в приложении Ronin[2] или управляйте стабилизатором с помощью виртуального джойстика для удобного опыта мониторинга и управления.

Force Mobile

Передатчик изображения Ronin позволяет использовать смартфон в качестве контроллера движения, чтобы управлять RS 3, получая более гибкие и динамичные движения камеры.

Аккумулятор для профессионалов

Новая рукоятка-аккумулятор RS 3 получила быстроразъемную конструкцию, делая замену аккумулятора проще. Она более удобна и в хранении по сравнению с RSC 2. Ее можно заряжать независимо от стабилизатора. Новая рукоятка-аккумулятор обеспечивает увеличенное время работы до 12 часов[5], чего достаточно для съемок на протяжении целого дня. Она поддерживает быструю зарядку PD 18 Вт, а время зарядки составляет всего 2,5 часа. Устройство можно даже использовать во время зарядки, чтобы поддерживать питание RS 3 неограниченное время.

Аксессуары

Новая верхняя ручка (чемоданного типа)[6]

Обновленная ручка чемоданного типа складывается для удобного хранения и поставляется с новой эргономичной рукояткой, облегчающей и ускоряющей установку и переключение в портативный режим. Встроенное крепление «холодный башмак» и монтажные отверстия 1/4"-20 позволяют закреплять внешние мониторы для упрощения съемки, что делает движения камеры под низким углом более интуитивными.

Новейший мотор фокусировки[6]

Мотор фокусировки нового поколения DJI RS (2022 г.) в три раза мощнее по крутящему моменту (до 1 Н·м), а уровень шума снижен на 50%. Это обеспечивает более плавную фокусировку и уменьшает воздействие на аудиозапись. Он также получил быстроразъемную конструкцию, что позволяет легко собирать его без дополнительных инструментов для более быстрого начала работы.

Вертикальное крепление камеры[3]

Установите вертикальное крепление камеры, чтобы прикрепить камеру вертикально к RS 3 (без использования разъемов камеры), что позволит выполнять портретную съемку под разными углами для получения высококачественного контента для социальных сетей.

Примечания:

1. Проверьте список совместимых камер для получения подробной информации о поддерживаемых моделях камер.

2. Требуется кабель управления камерой. Проверьте список совместимых камер для получения подробной информации о поддерживаемых моделях камер.

3. Продается отдельно.

4. Измерено в закрытом помещении при благоприятных условиях и беспрепятственном беспроводном сигнале в соответствии со стандартами FCC и SRRC (максимум 100 м по стандарту CE). Фактические результаты могут отличаться.

5. Измерено при ровном и неподвижном состоянии оборудования, сбалансированном стабилизаторе, трех осях в активном состоянии и аккумуляторе, питающем только стабилизатор.

6. Возможна покупка отдельно или в наборе.

Комплектация

Стабилизатор

Батарейная рукоятка BG21

Рукоятка-штатив (пластиковая)

Быстросъемная площадка (Arca Swiss / Manfrotto)

Кабель управления камерой (USB-C / USB-C)

Подставка для объектива

Набор винтов

Кабель для зарядки (USB-A / USB-C)

Технические характеристики

Порт для аксессуаров

Планки NATO 2 шт.

Крепежное отверстие 1/4"-20

Холодный башмак

Порт видеопередачи / мотора фокусировки (USB-C)

Порт управления камерой RSS (USB-C)

Порт мотора фокусировки (USB-C)

Аккумулятор

Модель: BHX711-3000-7,2 В

Тип: 2S (литий-ионный, 2 ячейки)

Емкость: 3000 мАч, 21 Втч

Макс. время работы: 12 часов [1]

Время зарядки: приблизительно 2.5 часа при использовании быстрой зарядки мощностью 18 Вт (поддерживает протокол USB PD)

Рекомендуемый диапазон температур зарядки: 5…40 °C

Подключение

Bluetooth 5.0

Порт зарядки (USB-C)

Требования для приложения Ronin

iOS 11.0 или более поздняя версия

Android 7.0 или более поздняя версия

Языки, поддерживаемые сенсорным экраном: английский, упрощенный китайский, традиционный китайский, немецкий, французский, корейский, японский, испанский, португальский (Бразилия), русский, тайский.

Рабочие характеристики

Оптимальная полезная нагрузка: до 3 кг

Макс. управляемая скорость вращения:

Поворот: 360°/с

Наклон: 360°/с

Крен: 360°/с

Поворот: 360°/с Наклон: 360°/с Крен: 360°/с Механический диапазон углов вращения:

Ось поворота: непрерывное вращение на 360°

Ось крена: от −95 до +240°

Ось наклона: от −112° до +214°

Механические и электрические свойства

Диапазон рабочих частот: 2.400–2.484 ГГц

Мощность передатчика Bluetooth: < 8 дБм

Диапазон рабочих температур: от −20 до +45 °C

Масса

Стабилизатор: около 990 г

Рукоятка: около 200 г

Удлинитель рукоятки / штатив (пластмассовый): около 183 г

Верхняя и нижняя быстросъемная площадки: около 107 г

Размеры

В сложенном состоянии: 254×230×68 мм (Д×Ш×В без камеры, рукоятки и удлинителя рукоятки / штатива)

В раскрытом состоянии: 364×187×170 мм (Д×Ш×В, высота включает рукоятку и исключает удлинитель рукоятки / штатива)

Передатчик изображения DJI Ronin, характеристики

Подключение:

Порт питания / последовательный порт (USB-C)

Порт HDMI (Mini HDMI)

Порт управления камерой RSS (USB-C)

Порт расширения

Крепление «холодный башмак»

Диапазон рабочих частот: 2,4–2,484 ГГц, 5,725–5,850 ГГц

Масса: 126 г

Размеры: 82×63×24 мм (Д×Ш×В)

Мощность передатчика (ЭИИМ): 2,4–2,484 ГГц: <25 дБм (FCC), <20 дБм (CE/SRRC/MIC)

Аккумулятор: 2970 мАч

Совместимое зарядное устройство: USB 5 В/2 А

Время зарядки: около 2,5 часов

Макс. время работы аккумулятора: около 3,5 часа

Дальность передачи сигнала

200 м (SRRC/FCC)[2]

100 м (CE)[2]

Задержка сигнала: 60 мс

Рабочий ток / напряжение: 900 мА / 3,7 В

Диапазон рабочих температур: от 0 до 45 °C

Примечания

1. Измерено при ровном и неподвижном состоянии оборудования, сбалансированном стабилизаторе, трех осях в активном состоянии и аккумуляторе, питающем только стабилизатор.

2. На открытых пространствах без препятствий или помех.

Инструкция по установке приложения DJI