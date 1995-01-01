Описание

DJI RS 3 Pro продолжает совершенствовать функционал знаменитой серии Ronin. Эта продвинутая платформа, вышедшая на замену DJI RS 2, подходит как для операторов-одиночек, так и для больших проектов, требующих участия целой команды. C DJI RS 3 Pro достижимо всё. Увеличенные карбоновые кронштейны выдерживают профессиональные видеокамеры: такие как Sony FX6, Blackmagic BMPCC 6K Pro, RED Komodo или Canon C70 с объективом 24-70/2.8: максимальная нагрузка составляет 4.5 кг при собственном весе 1.5 кг.

Удобство управления

Зубчатый механизм в основании площадки для камеры позволяет тонко настраивать ее положение с помощью отдельной рукоятки при осуществлении продольной балансировки. Карбоновые кронштейны с тефлоновым покрытием гладко скользят в креплениях, что позволяет регулировать их положение более точно и с минимальным усилием. Все 3 оси обладают электронным механизмом блокировки и разблокировки: просто зажмите кнопку питания на пару секунд. Новый слайдер, расположенный сбоку от экрана, позволяет быстро переключаться между тремя основными режимами работы: панорамирование (Pan Follow), панорамирование и наклон (Pan and Tilt Follow) или блокировка по всем осям (FPV). Третий режим также можно настроить: вращение на 360°, режим селфи и так далее.

Сенсорный OLED экран увеличился в размере, что облегчает настройку параметров стабилизации без использования приложения на телефоне. Интерфейс меню переработан: он стал более простым и понятным, отклик на касания и жесты быстрый.

RS 3 Pro поддерживает беспроводное управление рядом популярных камер (поддерживающих сопряжение через Bluetooth). Отсутствие дополнительных проводов особенно помогает при съемке в стесненных условиях.

Профессиональная стабилизация

Карбоновые кронштейны RS 3 Pro выполнены бесшовным методом, что позволило сделать их легче и прочнее по сравнению с кронштейнами RS 2. Третье поколение алгоритмов стабилизации RS (согласно лабораторным замерам производителя) работает приблизительно на 20% эффективнее, чем у RS 2, в том числе на бегу, при съемке в движении с нижнего ракурса, переходе между верхним и нижним ракурсом и так далее. Дополнительно можно активировать режим SuperSmooth, который усиливает крутящий момент моторов при съемке на высокой скорости или при использовании длиннофокусных объективов.

Расширение системы для выполнения сложных задач

Две планки RSA/NATO позволяют устанавливать на стабилизатор дополнительные рукоятки, такие как Twist Grip Dual Handle, Tethered Control Handle или Briefcase Handle (а также рукоятки сторонних производителей под планку НАТО). Для использования на различных платформах (автомобильное крепление, слайдер, веревочная каретка, кран) можно использовать набор Ronin Expansion Base Kit. Батарейная рукоятка отсоединяется и выносится в сторону (она продолжает подавать питание с помощью специального кабеля), вместо нее ставится небольшая площадка, которая снижает профиль стабилизатора. При этом стабилизатором можно управлять как по кабелю, так и беспроводным способом.

4D LiDAR автофокус и новый мотор фокусировки RS Focus Motor (2022)

RS 3 Pro может работать c дополнительным модулем DJI LiDAR Range Finder (RS), который открывает автоматическую фокусировку для мануальных объективов. Модуль обладает широким углом обзора 70° (эквивалент 30 мм) и работает на расстоянии до 14 м. Поддерживаются 2 режима работы: широкий и точечный: в широком модуль автоматически фокусируется на ближайшем объекте. В точечном пользователь может самостоятельно выбрать объект для отслеживания (видеопоток с лидара выводится на экран стабилизатора).

DJI RS Focus Motor (2022), который продается отдельно или в комплекте RS 3 Pro Combo, обладает в 3 раза большим крутящим моментом по сравнению с предыдущей моделью, уровень шума при этом снижен на 50%. Это позволяет успешно использовать данный модуль с тяжелыми кинообъективами. Благодаря функции ActiveTrack Pro мотор может использоваться с DJI LiDAR Range Finder напрямую, даже без самого стабилизатора: лидар имеет для этого собственную камеру и продвинутый чип управления. При подключении DJI LiDAR к стабилизатору вы также получаете широкий угол зрения с минимальной задержкой сигнала (40 мс), что позволяет эффективнее отслеживать движение в напряженных экшен-сценах.

Видеосендер DJI Video Transmitter

Новый блок DJI Video Transmitter (продается отдельно) устанавливается под камеру и обеспечивает передачу сигнала на очень большом расстоянии: вплоть до 6 км (при использовании модуля с сертификацией FCC). Передача автоматически переключается между диапазонами 2.4 ГГц, 5.8 ГГц и DFS диапазоном для обеспечения стабильного соединения с минимальным уровнем помех. Видеотрансляция позволяет оператору дистанционно управлять камерой, установленной на удаленном креплении (автомобильное крепление, телевизионный кран, аэроплатформа), а режиссеру – наблюдать за съемкой в прямом эфире. Для управления можно использовать такие модули как Ronin 4D Hand Grips, DJI Master Wheels или DJI Force Pro. Сигнал передается на специальный монитор-ресивер DJI High-Bright Remote Monitor (продается отдельно или в комплекте DJI Transmission). Система разработана с учетом требований профессионального кино- и телепроизводства.

Если столь большая дистанция для передачи не нужна, вы можете использовать более компактный блок Ronin Image Transmitter, который, кстати, уже включен в комплект RS 3 Pro Combo. Данный блок обеспечивает живую передачу сигнала по каналу Wi-Fi на сопряженный смартфон или планшет. Поддерживается HD качество изображения, есть возможность использовать функции ActiveTrack 3.0 (слежение за указанным объектом) и Force Mobile (повторение движения), а также «виртуальный джойстик», ручная фокусировка и так далее. Данный вариант лучше подойдет для небольших проектов с ограниченным бюджетом.

Технические характеристики

Периферийные устройства

Интерфейсы для аксессуаров

Порты NATO/RSA, 2 шт.

Крепежное отверстие 1/4"-20

Холодный башмак

Порт видеопередачи / мотора фокусировки (USB-C)

Порт управления камерой RSS (USB-C)

Порт мотора фокусировки (USB-C)

Аккумулятор

Модель: BG30 1950 мАч, 15.4 В

Тип: литий-полимерный 4S

Емкость: 30 Втч

Макс. время работы: 12 часов[1]

Время зарядки: около 1,5 часов (при использовании зарядного устройства на 24 Вт, рекомендуется использовать зарядные устройства с протоколом QC 2.0 или PD

Рекомендуемый диапазон температур зарядки: 5…40 °C

Подключение

Bluetooth 5.0

Порт зарядки (USB-C)

Требования для приложения Ronin

iOS 11.0 или более поздняя версия

Android 7.0 или более поздняя версия

Языки, поддерживаемые сенсорным экраном

Английский, упрощенный китайский, традиционный китайский, немецкий, французский, корейский, японский, испанский, португальский (Бразилия), русский, тайский.

Рабочие характеристики

Оптимальная полезная нагрузка

4,5 кг

Макс. управляемая скорость вращения

Поворот: 360°/с

Наклон: 360°/с

Крен: 360°/с

Механический диапазон углов вращения

Ось поворота: непрерывное вращение на 360°

Ось крена: от −95 до +240°

Ось наклона: от −112° до +214°

Механические и электрические параметры

Диапазон рабочих частот

2,400–2,484 ГГц

Механические и электрические свойства

Мощность передатчика Bluetooth: < 8 дБм

Диапазон рабочих температур: от −20 до +45 °C

Масса

Стабилизатор: около 1143 г

Рукоятка: около 265 г

Удлинитель рукоятки / тренога (металлический): около 226 г

Верхняя и нижняя быстросъемная площадки: около 107 г

Размеры стабилизатора

В сложенном состоянии: 268×276×68 мм (Д×Ш×В без камеры, рукоятки и удлинителя рукоятки / штатива)

В раскрытом состоянии: 415×218×195 мм (Д×Ш×В, высота включает рукоятку и удлинитель рукоятки / штатив)

Передатчик изображения DJI Ronin (входит в комплект Combo)

Подключение

Порт питания / последовательный порт (USB-C)

Порт HDMI (Mini HDMI)

Порт управления камерой RSS (USB-C)

Порт расширения

Крепление «холодный башмак»

Диапазон рабочих частот: 2,4–2,484 ГГц

Масса: 126 г

Размеры: 82×63×24 мм (Д×Ш×В)

Мощность передатчика (ЭИИМ):

<25 дБм (FCC)

<20 дБм (CE/SRRC/MIC)

Аккумулятор: 2970 мАч

Совместимое зарядное устройство: 5 В/2 А

Время зарядки: около 2,5 часов

Время работы: Около 3,5 часа

Дальность передачи сигнала

200 м (SRRC/FCC)[2]

100 м (CE)[2]

Задержка сигнала: 60 мс

Рабочий ток/напряжение: 900 мА / 3,7 В

Диапазон рабочих температур: от 0 до 45 °C

Комплектация

Подвес

Батарейная рукоятка BG30

Удлинитель рукоятки / тренога (металл)

Быстросъемная площадка (Arca-Swiss/Manfrotto)

Рукоятка RS Briefcase Handle

Кабель для зарядки USB-C, 40 см

Кабель для управления камерой USB-C, 30 см

Поддержка для объектива

Набор винтов

Чехол

1. Измерено при ровном и неподвижном состоянии оборудования, сбалансированном стабилизаторе, трех осях в активном состоянии и аккумуляторе, питающем только стабилизатор.

2. В открытой среде без препятствий или помех.

Инструкция по установке приложения DJI