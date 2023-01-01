Описание

Легкий и компактный: всего 795 г

Поддерживает полнокадровые камеры: например, Sony A7 IV с 24-70mm F2.8 GM

Провода не нужны: спуска затвора по Bluetooth

Алгоритм стабилизации RS 3-го поколения

Вертикальная съемка без проблем

Цветной сенсорный экран 1.4"

Выдающееся устройство в миниатюрном корпусе

RS 3 Mini выполнен в инновационном дизайне: компактный корпус, который не занимает много места в вашем багаже (можно ограничиться обычной плечевой сумкой), встроенный аккумулятор и возможность вертикальной съемки. RS 3 Mini почти в 2 раза меньше чем RS 3 Pro, что делает длительное использование значительно удобнее.

Сверхлегкий и удобный в управлении

RS 3 Mini весит всего 795 г в портретном (вертикальном) режиме или 850 г при горизонтальной съемке: это примерно на 50% меньше RS 3 Pro или на 40% меньше RS 3. Кроме того, вес распределяется таким способом, который обеспечивает отличный баланс, а значит – более стабильную и менее утомляющую съемку с рук.

Легкость и мощность

RS 3 Mini обладает грузоподъемностью до 2 кг, что делает его лучшим* в своей весовой категории. Это позволяет использовать даже такие крупные и тяжелые комбинации как, например, Sony A7S3 (или A7 IV) + 24-70mm F2.8 GM. Моторы с высоким крутящим моментом позволяют даже не балансировать камеру повторно при смещении центра тяжести: например, при изменении фокусного расстояния зум-объектива.

* По данным от января 2023 г.

Профессиональная стабилизация

RS 3 Mini использует те же продвинутые алгоритмы стабилизации, что и флагманская модель RS 3 Pro, что позволяет добиться стабилизации профессионального уровня. Будь то съемка с низкого ракурса или съемка от пояса в режиме фонарика, ваши видео будут такими плавными как никогда раньше.

Свободные движения камеры

Легкий вес, компактные формы и стабилизация профессионального уровня позволяют разнообразить приемы съемки. Снимайте динамичные сюжеты с быстрым кружением вокруг вашего объекта съемки, движение вслед за идущим героем, перед ним, рядом с ним и так далее.

Двухуровневая быстросъемная площадка

RS 3 Mini использует две съемные площадки, которые устанавливаются одна на другую. Нижняя служит для поперечной балансировки: если вы используете одну и ту же камеру, можно отбалансировать один раз и забыть про это. Верхняя площадка отвечает за продольную балансировку. Разметка на площадках и кронштейнах позволяет запомнить положение камеры, чтобы быстро установить ее в следующий раз. Верхняя площадка выполнена по стандарту Arca Swiss, что позволяет быстро перенести камеру на соответствующий штатив, монопод или другой держатель.

Вертикальная съемка – легко

Просто снимите горизонтальный рычаг, отсоедините от него площадку и установите ее напрямую на вертикальный луч стабилизатора. Готово. Управление камерой в вертикальном режиме ничем не отличается от горизонтального: вы можете точно так же снимать с верхнего ракурса, от пояса или от уровня земли.

Планка НАТО

На левой стороне RS 3 Mini располагается планка стандарта НАТО, на которую можно установить вторую ручку, кронштейн для внешнего монитора или лампы подсветки и так далее.

Кнопка спуска затвора по Bluetooth

RS 3 Mini, как и RS 3 Pro, поддерживает беспроводное управление по Bluetooth, которое поддерживается большинством современных беззеркальных камер. Протокол Blutooth 5.1 обеспечивает быстрое и надежное соединение, а также не оказывает практически никакого заметного влияния на расход энергии. Провода больше не нужны. В частности, поддерживается спуск затвора в режиме фото (например, для интервальной съемки), активация автофокуса и старт / стоп видеозаписи. Некоторые модели Sony также поддерживают управление оптическим или цифровым зумом.

Цветной сенсорный экран 1.4"

RS 3 Mini получил цветной сенсорный экран 1.4" с новым интерфейсом, который обеспечивает быстрый и интуитивный доступ к часто используемым настройкам. Настройка большинства функций возможна без использования мобильного приложения DJI, прямо на ходу.

Многофункциональное колесо

Как и у других стабилизаторов серии DJI RS, у RS 3 Mini есть эргономичное переднее колесико, располагающееся прямо под указательным пальцем. Оно позволяет настраивать фокус, ISO, диафрагму, скорость затвора и другие параметры съемки (поддерживается не всеми камерами, уточняйте совместимость с вашей моделью). С его помощью также можно плавно управлять наклоном по одной из осей стабилизатора.

Непрерывная съемка до 10 часов

Встроенная рукоятка-аккумулятор поддерживает до 10 часов работы, чего с запасом хватает на полный съемочный день. Полная зарядка стабилизатора занимает всего 2.5 часа для быстрого возвращения к съемкам. Вы можете использовать устройство даже в ходе зарядки.

Приложение Ronin

Приложение Ronin наполнено интеллектуальными функциями, которые вдохновляют на творчество:

Таймлапс позволяет быстро настроить интервальную съемку с вертикальным или горизонтальным панорамированием

Следование: задайте до 10 точек через мобильное приложение для плавного перемещения камеры между ними

Панорама: этот режим позволяет автоматически создать детализированное панорамное фото из 9 снимков

Микрофон DJI Mic для записи звука профессионального уровня

Используйте RS 3 Mini с беспроводным микрофоном DJI Mic, чтобы без усилий добиться качественного аудио, соответствующего уровню вашего видео. Компактный микрофон работает до 15 часов (при подзарядке через чехол-аккумулятор), а максимальная дальность составляет 250 м. Магнитное крепление микрофона позволяет спрятать его под верхней одеждой. DJI Mic обладает универсальной совместимостью: вы можете использовать его с фото- и видеокамерами, смартфонами на базе iOS и Android, компьютерами Windows и Mac.

Характеристики

Крепление аксессуаров:

Штативное гнездо 1/4"-20

Планка НАТО

Аккумулятор

Модель: HB7-2450 мАч-7,2

Тип: литий-ионный 2S 18650

Емкость: 2450 мАч, 17.64 Втч

Время работы: 10 часов 1

Характеристики зарядки: 5 В/2 А

Время зарядки: около 2,5 часа 2

Рекомендуется диапазон температур зарядки: 5…40 °C

Подключение

Bluetooth 5.1

Порт управления камерой RSS (USB-C)

Порт зарядки USB-C

Требования для приложения Ronin

iOS 11.0 или более поздняя версия

Android 7.0 или более поздняя версия

Языки, поддерживаемые сенсорным экраном

Английский, упрощенный китайский, традиционный китайский, немецкий, французский, корейский, японский, испанский, португальский (Бразилия), русский, тайский.

Рабочие характеристики

Оптимальная полезная нагрузка: 0.4-2 кг

Макс. управляемая скорость вращения

Поворот: 360°/с

Наклон: 360°/с

Крен: 360°/с

Механический диапазон углов вращения

Ось поворота: непрерывное вращение на 360°

Ось крена: от −95 до 240°

Ось наклона: от −110° до 210°

Механические и электрические свойства

Диапазон рабочих частот Bluetooth: 2.4000–2.4835 ГГц

Мощность передатчика Bluetooth: < 4 дБ

Диапазон рабочих температур: от −10 до 45 °C

Масса

Стабилизатор: 795 г в портретном режиме и 850 г в режиме горизонтальной съемки (включая быстросъемную крепежную площадку и исключая удлинитель рукоятки/штатив)

Удлинитель рукоятки / тренога: около 128 г

Размеры

В сложенном состоянии: 323×195×98 мм (Д×Ш×В без камеры и удлинителя рукоятки / штатива)

В раскрытом состоянии: 180×159×296 мм (Д×Ш×В, высота включает удлинитель рукоятки / штатив)

Примечания

Измерено при ровном и неподвижном состоянии оборудования и сбалансированном стабилизаторе. Когда стабилизатор находится в движении, время работы сокращается. Измерено при температуре 25° C при использовании зарядного устройства 10 Вт.

Комплектация