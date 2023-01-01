Стабилизатор DJI RS 3 Mini до 2 кг
Код товара : УТ-00067315
Артикул : @ RS3mini
46 200 ₽
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Гарантия 1 год.
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Описание
- Легкий и компактный: всего 795 г
- Поддерживает полнокадровые камеры: например, Sony A7 IV с 24-70mm F2.8 GM
- Провода не нужны: спуска затвора по Bluetooth
- Алгоритм стабилизации RS 3-го поколения
- Вертикальная съемка без проблем
- Цветной сенсорный экран 1.4"
Выдающееся устройство в миниатюрном корпусе
RS 3 Mini выполнен в инновационном дизайне: компактный корпус, который не занимает много места в вашем багаже (можно ограничиться обычной плечевой сумкой), встроенный аккумулятор и возможность вертикальной съемки. RS 3 Mini почти в 2 раза меньше чем RS 3 Pro, что делает длительное использование значительно удобнее.
Сверхлегкий и удобный в управлении
RS 3 Mini весит всего 795 г в портретном (вертикальном) режиме или 850 г при горизонтальной съемке: это примерно на 50% меньше RS 3 Pro или на 40% меньше RS 3. Кроме того, вес распределяется таким способом, который обеспечивает отличный баланс, а значит – более стабильную и менее утомляющую съемку с рук.
Легкость и мощность
RS 3 Mini обладает грузоподъемностью до 2 кг, что делает его лучшим* в своей весовой категории. Это позволяет использовать даже такие крупные и тяжелые комбинации как, например, Sony A7S3 (или A7 IV) + 24-70mm F2.8 GM. Моторы с высоким крутящим моментом позволяют даже не балансировать камеру повторно при смещении центра тяжести: например, при изменении фокусного расстояния зум-объектива.
* По данным от января 2023 г.
Профессиональная стабилизация
RS 3 Mini использует те же продвинутые алгоритмы стабилизации, что и флагманская модель RS 3 Pro, что позволяет добиться стабилизации профессионального уровня. Будь то съемка с низкого ракурса или съемка от пояса в режиме фонарика, ваши видео будут такими плавными как никогда раньше.
Свободные движения камеры
Легкий вес, компактные формы и стабилизация профессионального уровня позволяют разнообразить приемы съемки. Снимайте динамичные сюжеты с быстрым кружением вокруг вашего объекта съемки, движение вслед за идущим героем, перед ним, рядом с ним и так далее.
Двухуровневая быстросъемная площадка
RS 3 Mini использует две съемные площадки, которые устанавливаются одна на другую. Нижняя служит для поперечной балансировки: если вы используете одну и ту же камеру, можно отбалансировать один раз и забыть про это. Верхняя площадка отвечает за продольную балансировку. Разметка на площадках и кронштейнах позволяет запомнить положение камеры, чтобы быстро установить ее в следующий раз. Верхняя площадка выполнена по стандарту Arca Swiss, что позволяет быстро перенести камеру на соответствующий штатив, монопод или другой держатель.
Вертикальная съемка – легко
Просто снимите горизонтальный рычаг, отсоедините от него площадку и установите ее напрямую на вертикальный луч стабилизатора. Готово. Управление камерой в вертикальном режиме ничем не отличается от горизонтального: вы можете точно так же снимать с верхнего ракурса, от пояса или от уровня земли.
Планка НАТО
На левой стороне RS 3 Mini располагается планка стандарта НАТО, на которую можно установить вторую ручку, кронштейн для внешнего монитора или лампы подсветки и так далее.
Кнопка спуска затвора по Bluetooth
RS 3 Mini, как и RS 3 Pro, поддерживает беспроводное управление по Bluetooth, которое поддерживается большинством современных беззеркальных камер. Протокол Blutooth 5.1 обеспечивает быстрое и надежное соединение, а также не оказывает практически никакого заметного влияния на расход энергии. Провода больше не нужны. В частности, поддерживается спуск затвора в режиме фото (например, для интервальной съемки), активация автофокуса и старт / стоп видеозаписи. Некоторые модели Sony также поддерживают управление оптическим или цифровым зумом.
Цветной сенсорный экран 1.4"
RS 3 Mini получил цветной сенсорный экран 1.4" с новым интерфейсом, который обеспечивает быстрый и интуитивный доступ к часто используемым настройкам. Настройка большинства функций возможна без использования мобильного приложения DJI, прямо на ходу.
Многофункциональное колесо
Как и у других стабилизаторов серии DJI RS, у RS 3 Mini есть эргономичное переднее колесико, располагающееся прямо под указательным пальцем. Оно позволяет настраивать фокус, ISO, диафрагму, скорость затвора и другие параметры съемки (поддерживается не всеми камерами, уточняйте совместимость с вашей моделью). С его помощью также можно плавно управлять наклоном по одной из осей стабилизатора.
Непрерывная съемка до 10 часов
Встроенная рукоятка-аккумулятор поддерживает до 10 часов работы, чего с запасом хватает на полный съемочный день. Полная зарядка стабилизатора занимает всего 2.5 часа для быстрого возвращения к съемкам. Вы можете использовать устройство даже в ходе зарядки.
Приложение Ronin
Приложение Ronin наполнено интеллектуальными функциями, которые вдохновляют на творчество:
- Таймлапс позволяет быстро настроить интервальную съемку с вертикальным или горизонтальным панорамированием
- Следование: задайте до 10 точек через мобильное приложение для плавного перемещения камеры между ними
- Панорама: этот режим позволяет автоматически создать детализированное панорамное фото из 9 снимков
Микрофон DJI Mic для записи звука профессионального уровня
Используйте RS 3 Mini с беспроводным микрофоном DJI Mic, чтобы без усилий добиться качественного аудио, соответствующего уровню вашего видео. Компактный микрофон работает до 15 часов (при подзарядке через чехол-аккумулятор), а максимальная дальность составляет 250 м. Магнитное крепление микрофона позволяет спрятать его под верхней одеждой. DJI Mic обладает универсальной совместимостью: вы можете использовать его с фото- и видеокамерами, смартфонами на базе iOS и Android, компьютерами Windows и Mac.
Характеристики
Крепление аксессуаров:
- Штативное гнездо 1/4"-20
- Планка НАТО
Аккумулятор
- Модель: HB7-2450 мАч-7,2
- Тип: литий-ионный 2S 18650
- Емкость: 2450 мАч, 17.64 Втч
- Время работы: 10 часов1
- Характеристики зарядки: 5 В/2 А
- Время зарядки: около 2,5 часа2
- Рекомендуется диапазон температур зарядки: 5…40 °C
Подключение
- Bluetooth 5.1
- Порт управления камерой RSS (USB-C)
- Порт зарядки USB-C
Требования для приложения Ronin
- iOS 11.0 или более поздняя версия
- Android 7.0 или более поздняя версия
Языки, поддерживаемые сенсорным экраном
- Английский, упрощенный китайский, традиционный китайский, немецкий, французский, корейский, японский, испанский, португальский (Бразилия), русский, тайский.
Рабочие характеристики
Оптимальная полезная нагрузка: 0.4-2 кг
Макс. управляемая скорость вращения
- Поворот: 360°/с
- Наклон: 360°/с
- Крен: 360°/с
Механический диапазон углов вращения
- Ось поворота: непрерывное вращение на 360°
- Ось крена: от −95 до 240°
- Ось наклона: от −110° до 210°
Механические и электрические свойства
Диапазон рабочих частот Bluetooth: 2.4000–2.4835 ГГц
Мощность передатчика Bluetooth: < 4 дБ
Диапазон рабочих температур: от −10 до 45 °C
Масса
- Стабилизатор: 795 г в портретном режиме и 850 г в режиме горизонтальной съемки (включая быстросъемную крепежную площадку и исключая удлинитель рукоятки/штатив)
- Удлинитель рукоятки / тренога: около 128 г
Размеры
- В сложенном состоянии: 323×195×98 мм (Д×Ш×В без камеры и удлинителя рукоятки / штатива)
- В раскрытом состоянии: 180×159×296 мм (Д×Ш×В, высота включает удлинитель рукоятки / штатив)
Примечания
- Измерено при ровном и неподвижном состоянии оборудования и сбалансированном стабилизаторе. Когда стабилизатор находится в движении, время работы сокращается.
- Измерено при температуре 25° C при использовании зарядного устройства 10 Вт.
Комплектация
- Стабилизатор
- Кабель USB-A / USB-C 40 см для зарядки
- Кабель USB-C / USB-C 30 см для управления камерой
- Съемная площадка RS Mini Quick-Release Plate
- Мини-штатив / рукоятка RS Mini Tripod
- Набор винтов Screw Kit