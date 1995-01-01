Стабилизатор DJI RS 3 Combo для камер до 3 кг, с аксессуарами (уцененный)
Код товара : УТ-00075467
Артикул : @ RS3 Combo (у)
Причина уценки:
поврежденная упаковка
62 900 ₽
Гарантия магазина 1 год
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Описание
- Автоматизированные фиксаторы осей
- Оптимальная полезная нагрузка 3 кг
- Алгоритм стабилизации 3-го поколения RS
- Bluetooth кнопка спуска затвора
- Сенсорный полноцветный OLED-экран 1.8"
- Макс. время работы аккумулятора 12 ч.
Всегда наготове
Каждая деталь DJI RS 3 делает возможной гибкую и эффективную съемку как для самостоятельных кинематографистов, так и независимых команд. Легкий и элегантный, DJI RS 3 обеспечивает профессиональную стабилизацию и эффективный контроль, увеличивая творческую свободу и расширяя возможности для создания контента. DJI RS 3 готов к работе вместе с вами.
Все дело в скорости: быстросъемные крепежные площадки
Благодаря двухслойным быстросъемным крепежным площадкам установка камеры на RS 3 происходит быстро и удобно без необходимости повторной балансировки стабилизатора после замены аккумулятора или карты памяти. Новая ручка точной настройки на оси наклона позволяет камере скользить вперед и назад с точностью до миллиметра, позволяя достичь более эффективной балансировки при смене объектива.
Автоматизированные фиксаторы осей
RS 3 позволяет начать работу мгновенно. Когда стабилизатор выключен, нажмите и удерживайте кнопку питания, и три оси автоматически разблокируются, позволив начать съемку в течение пары секунд. Нажмите кнопку питания один раз, и оси автоматически заблокируются и перейдут в спящий режим, что значительно повысит эффективность транспортировки и хранения оборудования. Нажмите и удерживайте кнопку питания, и устройство автоматически сложится и заблокируется.
Беспроводное управление затвором
Благодаря технологии двойного режима Bluetooth RS 3 поддерживает беспроводное управление спуском затвора[1], позволяя сэкономить время при каждом использовании. После первоначального сопряжения по Bluetooth вы сможете управлять видеосъемкой и фотосъемкой, просто нажав кнопку записи на стабилизаторе. Сопряженные ранее камеры могут автоматически повторно подключиться после первого использования, что устраняет необходимость в кабеле управления камерой.
Отличное соотношение массы к полезной нагрузке
Масса всего 1,3 кг (включая стабилизатор, рукоятку-аккумулятор и быстросъемные площадки) позволяет легко удерживать RS 3 одной рукой, в то время как грузоподъемности 3 кг достаточно для поддержки распространенных камер, включая Sony A7S3, Sony FX3 или Canon R5 с объективами типа 24-70 мм F2.8.
Алгоритм стабилизации 3-го поколения RS
Оснащенный алгоритмом стабилизации нового поколения, RS 3 Pro обеспечивает улучшенную стабилизацию в любых условиях. Данные лабораторного тестирования показывают, что RS 3 обеспечивает улучшение стабилизации на 20% по сравнению с RSC 2, упрощая управление съемкой с низкого угла, съемки с быстрым перемещением или переключение между высокими и низкими точками съемки. Данные лабораторного тестирования показывают, что RS 3 обеспечивает улучшение стабилизации на 20% по сравнению с RSC 2, упрощая управление съемкой с низкого угла, съемки с быстрым перемещением или переключение между высокими и низкими точками съемки.
Еще плавнее
Чтобы получить поистине плавные кадры, активируйте режим SuperSmooth. RS 3 увеличит момент силы моторов для улучшения стабилизации, обеспечив плавные кадры даже при съемке динамичных сюжетов. Режим работает при использовании объективов с эквивалентным фокусным расстоянием до 100 мм.
Сенсорный экран OLED 1,8 дюйма
По сравнению с черно-белым экраном RSC 2 RS 3 оснащен 1,8-дюймовым полноцветным сенсорным OLED-экраном, увеличенным на 80%. Он также поддерживает большинство настроек приложения Ronin, обеспечивая интуитивно понятное и точное управление в сочетании с обновленным пользовательским интерфейсом.
Мгновенное переключение режима
Просто передвиньте новый переключатель режима стабилизатора, чтобы переключиться между тремя основными режимами работы: следованием по оси поворота, следованием по оси поворота и наклона, а также режимом FPV. Режим FPV также включает на 3D Roll 360, портретный или пользовательский форматы, что позволяет настроить оборудование и быстро начать работу.
Настраиваемое переднее колесико
Вращение переднего колесика позволяет управлять зумом или фокусировкой. Его также можно настроить для управления спуском затвора, диафрагмой, ISO[2] или перемещением стабилизатора, что делает его исключительно удобным для работы одной рукой.
Мониторинг со смартфона
RS 3 поддерживает видеопередатчик Ronin (ранее известный как передатчик изображения Ronin RavenEye)[3], позволяющий выполнять трансляцию HD в 1080p/30 кадров в секунду напрямую на мобильное устройство. Максимальная дальность передачи сигнала составляет 200 м[4], а задержка между конечными точками — 60 мс.[4] Смартфон можно прикрепить на порт NATO на RS 3 при помощи держателя телефона для беспроводного наблюдения.
Комплексный мониторинг и контроль
Удаленно регулируйте экспозицию камеры в приложении Ronin[2] или управляйте стабилизатором с помощью виртуального джойстика для удобного опыта мониторинга и управления.
Force Mobile
Передатчик изображения Ronin позволяет использовать смартфон в качестве контроллера движения, чтобы управлять RS 3, получая более гибкие и динамичные движения камеры.
Аккумулятор для профессионалов
Новая рукоятка-аккумулятор RS 3 получила быстроразъемную конструкцию, делая замену аккумулятора проще. Она более удобна и в хранении по сравнению с RSC 2. Ее можно заряжать независимо от стабилизатора. Новая рукоятка-аккумулятор обеспечивает увеличенное время работы до 12 часов[5], чего достаточно для съемок на протяжении целого дня. Она поддерживает быструю зарядку PD 18 Вт, а время зарядки составляет всего 2,5 часа. Устройство можно даже использовать во время зарядки, чтобы поддерживать питание RS 3 неограниченное время.
Аксессуары
Новая верхняя ручка (чемоданного типа)[6]
Обновленная ручка чемоданного типа складывается для удобного хранения и поставляется с новой эргономичной рукояткой, облегчающей и ускоряющей установку и переключение в портативный режим. Встроенное крепление «холодный башмак» и монтажные отверстия 1/4"-20 позволяют закреплять внешние мониторы для упрощения съемки, что делает движения камеры под низким углом более интуитивными.
Новейший мотор фокусировки[6]
Мотор фокусировки нового поколения DJI RS (2022 г.) в три раза мощнее по крутящему моменту (до 1 Н·м), а уровень шума снижен на 50%. Это обеспечивает более плавную фокусировку и уменьшает воздействие на аудиозапись. Он также получил быстроразъемную конструкцию, что позволяет легко собирать его без дополнительных инструментов для более быстрого начала работы.
Вертикальное крепление камеры[3]
Установите вертикальное крепление камеры, чтобы прикрепить камеру вертикально к RS 3 (без использования разъемов камеры), что позволит выполнять портретную съемку под разными углами для получения высококачественного контента для социальных сетей.
Примечания:
1. Проверьте список совместимых камер для получения подробной информации о поддерживаемых моделях камер.
2. Требуется кабель управления камерой. Проверьте список совместимых камер для получения подробной информации о поддерживаемых моделях камер.
3. Продается отдельно.
4. Измерено в закрытом помещении при благоприятных условиях и беспрепятственном беспроводном сигнале в соответствии со стандартами FCC и SRRC (максимум 100 м по стандарту CE). Фактические результаты могут отличаться.
5. Измерено при ровном и неподвижном состоянии оборудования, сбалансированном стабилизаторе, трех осях в активном состоянии и аккумуляторе, питающем только стабилизатор.
6. Возможна покупка отдельно или в наборе.
Комплектация
- Стабилизатор
- Батарейная рукоятка BG21
- Верхняя рукоятка Briefcase Handle (металлическая)
- Рукоятка-штатив (пластиковая)
- Фокусировочный мотор Focus Motor (2022)
- Стержень и зажим для крепления мотора
- Универсальное зубчатое кольцо Focus Gear Strip
- Быстросъемная площадка (Arca Swiss / Manfrotto)
- Кабель управления камерой (USB-C / USB-C), 2 шт.
- Подставка для объектива
- Ремешок для объектива
- Набор винтов
- Кабель для зарядки (USB-A / USB-C)
- Кейс
Технические характеристики
Порт для аксессуаров
- Планки NATO 2 шт.
- Крепежное отверстие 1/4"-20
- Холодный башмак
- Порт видеопередачи / мотора фокусировки (USB-C)
- Порт управления камерой RSS (USB-C)
- Порт мотора фокусировки (USB-C)
Аккумулятор
- Модель: BHX711-3000-7,2 В
- Тип: 2S (литий-ионный, 2 ячейки)
- Емкость: 3000 мАч, 21 Втч
- Макс. время работы: 12 часов[1]
- Время зарядки: приблизительно 2.5 часа при использовании быстрой зарядки мощностью 18 Вт (поддерживает протокол USB PD)
- Рекомендуемый диапазон температур зарядки: 5…40 °C
Подключение
- Bluetooth 5.0
- Порт зарядки (USB-C)
Требования для приложения Ronin
- iOS 11.0 или более поздняя версия
- Android 7.0 или более поздняя версия
Языки, поддерживаемые сенсорным экраном: английский, упрощенный китайский, традиционный китайский, немецкий, французский, корейский, японский, испанский, португальский (Бразилия), русский, тайский.
Рабочие характеристики
- Оптимальная полезная нагрузка: до 3 кг
- Макс. управляемая скорость вращения:
Поворот: 360°/с
Наклон: 360°/с
Крен: 360°/с
- Механический диапазон углов вращения:
Ось поворота: непрерывное вращение на 360°
Ось крена: от −95 до +240°
Ось наклона: от −112° до +214°
Механические и электрические свойства
- Диапазон рабочих частот: 2.400–2.484 ГГц
- Мощность передатчика Bluetooth: < 8 дБм
- Диапазон рабочих температур: от −20 до +45 °C
Масса
- Стабилизатор: около 990 г
- Рукоятка: около 200 г
- Удлинитель рукоятки / штатив (пластмассовый): около 183 г
- Верхняя и нижняя быстросъемная площадки: около 107 г
Размеры
- В сложенном состоянии: 254×230×68 мм (Д×Ш×В без камеры, рукоятки и удлинителя рукоятки / штатива)
- В раскрытом состоянии: 364×187×170 мм (Д×Ш×В, высота включает рукоятку и исключает удлинитель рукоятки / штатива)
Передатчик изображения DJI Ronin, характеристики
Подключение:
- Порт питания / последовательный порт (USB-C)
- Порт HDMI (Mini HDMI)
- Порт управления камерой RSS (USB-C)
- Порт расширения
- Крепление «холодный башмак»
Диапазон рабочих частот: 2,4–2,484 ГГц, 5,725–5,850 ГГц
Масса: 126 г
Размеры: 82×63×24 мм (Д×Ш×В)
Мощность передатчика (ЭИИМ): 2,4–2,484 ГГц: <25 дБм (FCC), <20 дБм (CE/SRRC/MIC)
Аккумулятор: 2970 мАч
Совместимое зарядное устройство: USB 5 В/2 А
Время зарядки: около 2,5 часов
Макс. время работы аккумулятора: около 3,5 часа
Дальность передачи сигнала
- 200 м (SRRC/FCC)[2]
- 100 м (CE)[2]
Задержка сигнала: 60 мс
Рабочий ток / напряжение: 900 мА / 3,7 В
Диапазон рабочих температур: от 0 до 45 °C
Примечания
1. Измерено при ровном и неподвижном состоянии оборудования, сбалансированном стабилизаторе, трех осях в активном состоянии и аккумуляторе, питающем только стабилизатор.
2. На открытых пространствах без препятствий или помех.