Вертикальное крепление камеры DJI R Vertical Camera Mount для RS2, RS3, RS3 Pro
Код товара : УТ-00073809
Артикул : @ DJI R Vertical Camera Mount
17%
6 290 ₽
5 200 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 1 год
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Описание
Крепление DJI R Vertical Camera Mount обеспечивает длительную съемку с вертикальной ориентацией камеры на стабилизаторах DJI RS 2, DJI RS 3 Pro и DJI RS 3. Оно заменяет оригинальное (горизонтальное) крепление и позволяет отбалансировать камеру.
- Вес: 128 г.
- Материалы: алюминиевый сплав.
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