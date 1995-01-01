Вертикальное крепление камеры DJI R Vertical Camera Mount для RS2, RS3, RS3 Pro

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073809 Артикул : @ DJI R Vertical Camera Mount

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Крепление DJI R Vertical Camera Mount обеспечивает длительную съемку с вертикальной ориентацией камеры на стабилизаторах DJI RS 2, DJI RS 3 Pro и DJI RS 3. Оно заменяет оригинальное (горизонтальное) крепление и позволяет отбалансировать камеру. Задать вопрос 17% 6 290 ₽ 5 200 ₽ Цена по акции Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Крепление DJI R Vertical Camera Mount обеспечивает длительную съемку с вертикальной ориентацией камеры на стабилизаторах DJI RS 2, DJI RS 3 Pro и DJI RS 3. Оно заменяет оригинальное (горизонтальное) крепление и позволяет отбалансировать камеру. Вес: 128 г.

Материалы: алюминиевый сплав.

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