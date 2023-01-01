Описание

Первая Osmo Pocket с матрицей 1"

Съемка 4К UHD до 120 кадров/с

Широкий динамический диапазон в режимах 10 бит D-Log M и 10 бит HLG

Слежение за объектом ActiveTrack 6.0

Встроенный 3-осевой роботизированный подвес

Экран 2", поворачивается в вертикальное или горизонтальное положение

Режим веб-камеры

Комплектация Osmo Pocket 3 Creator Combo:

Беспроводной микрофон DJI Mic 2 (1 шт.) с ветрозащитой и магнитным креплением

Батарейная ручка Osmo Pocket 3 Battery Handle (+ 950 м А ч , гнездо 1.4" )

А , гнездо 1.4" Широкоугольная насадка Osmo Pocket 3 Wide-Angle Lens (угол зрения 108°)

Мини-тренога Osmo Mini Tripod

Защитная крышка Osmo Pocket 3 Protective Cover

Ручка Osmo Pocket 3 Handle с гнездом 1/4"

Кабель USB Type-C to Type-C PD Cable

Ремешок DJI Wrist Strap

Чехол Osmo Pocket 3 Carrying Bag

Компактная камера DJI Osmo Pocket 3 – идеальный выбор для ведения блога, простой и непринужденной съемки без погружения в технические детали. Главным преимуществом камеры является новая матрица с диагональю 1", которая при съемке с недостаточной освещенностью обеспечивает удивительно светлое и свободное от шума изображение, если сравнивать с другими экшен-камерами или смартфонами. Лишь немногие из них, такие как iPhone 14 или 15 Pro могут обеспечить схожий уровень качества в сумерки и ночью (и только в том случае, если использовать основную камеру). При этом снимать самого себя на Osmo Pocket 3 значительно удобнее, чем на телефон: угол обзора у нее шире, имеется удобная рукоятка, а яркий 2" OLED экран позволяет отслеживать, как вы выглядите в кадре. Экран может поворачиваться как в вертикальное, так и в горизонтальное положение: в каком бы формате вы ни снимали, вы сможете использовать его целиком, без черных полос по краям.

Благодаря 3-осевой стабилизации с помощью роботизированного подвеса эффективно подавляется даже сильная раскачка при активной ходьбе или на бегу. Подвес также позволяет камере автоматически поворачиваться вслед за вашими перемещениями, если вы снимаете самого себя без посторонней помощи, со штатива. Система ActiveTrack 6.0 быстро распознает лица и не теряет фокус, даже если вы на какой-то момент поворачиваетесь к ней спиной. Интересно, что система имеет 2 алгоритма работы: в обычном режиме она старается всегда держать лицо в центре кадра, а в режиме Dynamic Framing она немного смещает кадр в сторону по «золотому правилу» композиции («правилу третей»).

Отдельно стоит отметить звук: всенаправленные стереомикрофоны обеспечивают невероятный эффект присутствия, а если вы хотите сконцентрировать внимание на себе, то в комплект Creator Combo входит беспроводной микрофон DJI Mic 2, который подключается к камере напрямую, без ресивера. Всего одновременно к камере можно подключить до двух таких микрофонов, а USB-C вход камеры позволит вам подключить микрофоны других производителей: никакие специальные переходники для этого больше не требуются.

Компании DJI удалось проделать большую работу с цветопередачей: как при хорошем освещении, так и при слабом свете тона кожи отображаются естественно и приятно, без ухода в красные или зеленые оттенки. Отдельно вы можете воспользоваться фильтрами Glamour Effects 2.0, которые можно назвать «цифровой косметикой». Степень эффектов регулируется через мобильное приложение DJI Mimo, которое также можно использовать для дистанционного управления камерой и ведения онлайн-стримов.

Как и предыдущие модели, Osmo Pocket 3 поддерживает разнообразные режимы интервальной съемки, ускоряющей ход времени (тайм-лапс), а также автоматическую склейку панорам из нескольких кадров и режим вращения относительно линии горизонта (т.н. «бочку»).

Функции для продвинутых пользователей.

Режим Pro Mode позволяет самостоятельно настраивать экспозицию, баланс белого, режим фокусировки и выбирать цветовые профили. В этом режиме доступны 10-битные профили D-Log M и HLG которые обеспечивают более широкий динамический диапазон и возможности цветокоррекции при дальнейшей обработке. Есть беспроводная синхронизация временного кода (через мобильное приложение, до трех камер). Добавим сюда возможность подключения внешних микрофонов через цифровой USB-C вход, о которой мы уже упоминали, и возможность ставить светофильтры (DJI предлагает ND и Black Mist фильтры, также можно найти светофильтры других производителей).

В целом, DJI Osmo Pocket 3 – это очень компактный и простой в освоении инструмент, который обеспечит отличное качество изображения как днем, так и ночью. Он идеально подходит для съемки видеоблогов, путешествий и повседневных сюжетов. А расширенная комплектация Creator Combo делает съемку еще удобнее, ведь в нее входит батарейная ручка, которая увеличивает время работы почти в 2 раза, беспроводной микрофон DJI Mic 2 и широкоугольная насадка на объектив.