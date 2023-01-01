Описание

Osmo Mobile 6 — интеллектуальный стабилизатор для смартфона. Фирменной особенностью последних моделей серии Osmo Mobile стало крепление для телефона – оно магнитное. Если вы получаете звонок или хотите проверить сообщения в соцсети, снять телефон со стабилизатора можно буквально за пару секунд – а затем также быстро поставить обратно. Отдельно можно приобрести даже крепление со встроенными лампами подсветки, которые уберут тени, разгладив кожу лица при съемке селфи. Второй важной особенностью является встроенный в ручку телескопический монопод, который выдвигается на дополнительные 21.5 см, чтобы вам не пришлось постоянно сильно вытягивать руку, когда вы снимаете селфи. Это также помогает для съемки групповых автопортретов. Стабилизатор очень компактен в сложенном виде, а для включения достаточно просто раскрыть его: одно движение, и он готов к работе. Джойстик позволяет легко управлять положением камеры, а боковое колесико – использовать зум или ручную фокусировку.

Благодаря интеллектуальным алгоритмам слежения ActiveTrack 6.0 вы можете легко удерживать объект (человека) в кадре, даже при съемке в движении. Эта функция также помогает снимать самого себя: например, вы можете поставить телефон со стабилизатором на стол (в комплект входит тренога) и отойти, чтобы попасть в кадр в полный рост. Приложение DJI Mimo упрощает эффективную съемку, редактирование и загрузку материалов, позволяя ловить незабываемые моменты.

Для удобства работы на корпус стабилизатора добавлен небольшой экран, на котором отображается уровень заряда, выбранный режим работы и статус устройства. Также добавлена кнопка М для быстрого переключения между режимами съемки.

По сравнению с Osmo Mobile 5 в новой модели усилено магнитное крепление, теперь установка даже самых больших телефонов не составляет проблемы. Устройство также обладает механизмом самодиагностики: если вы неправильно поставили телефон, стабилизатор начнет моргать красным индикатором на экране.

Ниже мы приводим описание производителя:

Компактность и портативность

Возьмите Osmo Mobile 6 с собой в новое захватывающее приключение. Благодаря компактной складной конструкции устройство легко взять с собой, а быстросъемный магнитный зажим для смартфона позволяет приступить к работе, не снимая со смартфона чехол. Легко присоединяйте и отсоединяйте смартфон — это позволит начать съемку или принять звонок мгновенно.

3-осевая стабилизация

3-осевая стабилизация помогает создавать впечатляюще плавные кадры даже на ходу. Osmo Mobile 6 оснащен продвинутой технологией стабилизации DJI, позволяющей создавать материалы без вибрации в считанные нажатия.

Быстрый запуск

Osmo Mobile 6 включается, когда вы его раскрываете. Подключите привязанный смартфон, и DJI Mimo откроется автоматически, позволяя начать съемку, когда бы ни пришло вдохновение.

Стильный дизайн

Osmo Mobile 6 доступен в двух элегантных цветовых вариантах: сланцево-серый (темно-серый) и платиново-серый. Благодаря улучшенному эргономичному дизайну и противоскользящему корпусу Osmo Mobile 6 удобно ложится в руку, поощряя креативность.

Плавное управление

Удобно проверяйте уровень заряда аккумулятора, индикатор статуса системы и переключайтесь между режимами стабилизатора при помощи новой встроенной панели статуса. Нажмите кнопку M, чтобы переключиться между четырьмя режимами в зависимости от целей съемки или чтобы добавить в вашу работу изюминку.

В режиме следования камера следует за поворотом и наклоном стабилизатора, и обзор остается ровным в ходе крена. Режим подходит для съемки вверх, вниз и по диагонали.

Камера следует за поворотом стабилизатора, и обзор остается стабильным в ходе крена и поворота. Идеально подходит для горизонтальной съемки или движения вокруг объекта.

В режиме FPV три оси стабилизатора будут следовать за движением корпуса. Это отлично подходит для динамичной съемки неподвижных объектов, таких как достопримечательности, здания или статуи.

Перемещайте джойстик влево или вправо, чтобы управлять поворотом камеры и создавать динамичные кадры. Идеально подходит для съемки увода, приближения и других движений с высокой точки обзора.

Все под контролем

Плавно регулируйте зум и фокус, используя новое боковое колесико Osmo Mobile 6. Поворачивайте колесико, чтобы отрегулировать фокусное расстояние для гибкого построения композиции, и увеличивайте и уменьшайте зум с поразительной плавностью. А для еще более кинематографичного управления нажмите один раз на боковое колесико, чтобы переключиться на ручную фокусировку.

Встроенный монопод

На снимке поместятся все. Встроенный монопод означает, что никто не останется в стороне. Включите в любой кадр больше друзей, домашних животных или пейзажей. Создавайте динамичные селфи с более высокой или более низкой точки обзора. Раскройте монопод, чтобы расширить набор возможностей.

Быстрое переключение на портретную ориентацию

Переключитесь между альбомной и портретной ориентациями, дважды нажав кнопку переключения.

Не отставайте

В функционал алгоритма слежения ActiveTrack 6.0 внесены улучшения. Osmo Mobile 6 надежно следует за объектом, даже в сценах с участием нескольких человек или во время движения объекта, например на спортивных мероприятиях. Передняя камера также может отслеживать людей, которые поворачиваются в сторону или спиной. Если объект покидает кадр, стабилизатор может найти его и снова следовать за ним благодаря автоматическому масштабированию, а также поддержке плавного и непрерывного отслеживания.

Инструкция по установке приложения DJI