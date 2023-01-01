Описание

DJI Osmo Action 4 Adventure Combo в дополнение к стандартной комплектации включает в себя 2 запасных аккумулятора, многофункциональный кейс для батарей и телескопический монопод (макс. длина 1.5 м). Новая экшен-камера от DJI отличается увеличенной площадью матрицы: 1/1.3" (против 1/1.7" у Osmo Action 3 и 1/1.9" у GoPro HERO 11 / 12). Максимальное разрешение осталось прежним: 10 Мп. в режиме фото и 4К для видео. У камеры также появился логарифмический профиль изображения D-Log M (10 бит), в то время как у предыдущей модели был профиль D-Cinelike (больше похож на обычный HDR).

В качестве опции (за отдельную плату) появился пульт дистанционного управления с GPS датчиком на борту, который сопрягается с камерой через Bluetooth. Ранее камеры Osmo Action не имели возможность записывать данные GPS, а это не только местоположение, но и скорость, ускорение, высота над уровнем моря. Небольшой пульт крепится ремешком на запястье, как часы. С помощью пульта можно также добавлять закладки (Highlights), чтобы быстро найти интересующий момент, когда вы будете просматривать отснятое.

Повышено качество, с которым камера удаляет из изображения монопод для селфи. Однако это по-прежнему работает только в тех случаях, когда вы снимаете в перчатках, в противном случае появляются странные артефакты.

Немного увеличилась максимальная глубина погружения без специального подводного бокса: с 16 до 18 метров.

В остальном отличия от Osmo Action 3 минимальны: у камер полностью совпадают габариты корпуса, размеры дисплеев, расположение органов управления, режимы съемки и алгоритмы электронной стабилизации (включая функцию HorizonSteady, которая сохраняет выравнивание по линии горизонта, даже если камера делает полный оборот, на 360°). Обе камеры используют один и тот же аккумулятор, который обеспечивает до 160 мин. записи (прибл. 1 - 1.5 часа в реальных условиях, в зависимости от режима съемки, включенных функций и температуры воздуха). DJI заявляет, что аккумулятор позволяет вести съемку при низких температурах: вплоть до -20° С. Угол поля зрения объектива одинаков: 155°.

Как и Osmo Action 3, четвертое поколение камеры для крепления камеры использует магниты, что позволяет быстро устанавливать и снимать камеру, а также менять ее положение с горизонтального на вертикальное. Магниты достаточно сильные, чтобы камера не слетела от вибраций или сопротивления воздуха при съемке на высокой скорости.

По сравнении с ближайшим конкурентом (GoPro HERO 12) можно сказать следующее: обе камеры имеют свои сильные и слабые стороны. HERO 12 обладает большим разрешением (27 Мп фото, 5.3К видео), что означает более детализированное, более резкое изображение. Причем, несмотря на больший размер матрицы Osmo Action 4, нам не удалось найти преимуществ этого в ходе тестов в вечернее или ночное время: HERO 12 на высоких ISO справляется не хуже. Osmo Action 4 применяет более агрессивное шумоподавление, которое эффективнее подавляет шум, но вместе с ним смазывает и мелкие детали, текстуры поверхностей. Камера DJI имеет возможность стереозаписи звука, однако хуже сопротивляется шуму ветра – микрофоны HERO 12 звучат глуховато, но зато на запись попадает меньше раздражающего свиста или шуршания. Обе камеры имеют возможность записи в 10 бит и Log форматах, что чуть-чуть расширяет их динамический диапазон, однако ждать чудес от маленьких матриц экшен-камер не следует – речь идет в лучшем случае об 1 дополнительной ступени экспозиции. Объектив Osmo Action 4 обладает более широким углом поля зрения (155°), однако на HERO 12 можно установить насадку Max Lens Mod 2.0, которая расширяет угол до 177° (для Osmo Action 4 аналогичных насадок нет). Osmo Action 4 быстрее перегревается, что будет особенно заметно при выборе режимов высокой нагрузки (например, 4К 60р) и если вы снимаете в помещении (на улице помогает обдув воздуха). При этом Osmo Action 4 имеет возможность записи GPS данных (через пульт ДУ, который приобретается отдельно), а вот с HERO 12 вам придется доставать телеметрию с отдельного GPS трекера (или телефона) и затем встраивать ее на этапе постобработки, что, конечно, не очень удобно.

Стандартные комплектации GoPro HERO 12 и DJI Osmo Action 4 на мировых рынках стоят одинаково, но в России цены могут плавать из-за сложностей параллельного импорта. Что из этого выбрать – решать вам.

Комплектация