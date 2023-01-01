Описание

Вес менее 249 г, компактная складная конструкция

Новая CMOS матрица 1/1.3" 48 Мп. с технологией «двойного нативного ISO»

4K 60p, 4K 30р HDR или Full HD 120p видеосъемка

Новый объектив: светосила f/1.7 вместо f/2.8 (1.5 ступени экспозиции)

4х цифровой зум

Система обнаружения препятствий APAS 4.0 и режим следования за объектом

Улучшенная передача изображения на пульт ДУ: 4 антенны, Full HD 30p, задержка 120 мс

До 47 минут в воздухе (при использовании опциональной батареи Intelligent Flight Battery Plus)

Супер-компактный

Одним из главных преимуществ квадрокоптеров серии DJI всегда была невероятная компактность и малый вес: этот дрон действительно можно носить в кармане. Вес квадрокоптера составляет менее 249 г, что позволяет не регистрировать его во многих странах мира (например, в США). К сожалению, России это не касается, с марта 2022 года весовая планка была понижена с 250 до 150 грамм, так что в нашей стране вам потребуется зарегистрировать дрон в течение 10 дней после покупки. Процедура бесплатная и может быть оформлена через портал «Госуслуги» или по почте.

Длительное время в воздухе

Со стандартной батареей DJI Mini 3 Pro может находиться в воздухе до 34 минут (30 минут в режиме зависания на одной точке). Это на 2-3 минуты больше, чем у предыдущей модели, DJI Mini 2. С батареей Intelligent Flight Battery Plus, которая продается отдельно, полетное время увеличивается до 47 минут (40 мин. в режиме зависания) – вот это уже серьезное преимущество.

Превосходное качество изображения днем и ночью

DJI Mini 3 Pro использует новую матрицу, которая значительно больше по площади: диагональ 1/1.3" против 1/2.3". Кроме того, матрица использует систему «двойного нативного ISO»: две отдельные цепи усиления сигнала работают в зависимости от того, снимаете вы с низким ISO (ISO 100) или с высоким (ISO 800 и выше). Светосила объектива повышена приблизительно на 1.5 ступени: с f/2.8 до f/1.7. Это позволяет получить более чистое от шума изображение при съемке с недостаточным освещением – вечером и ночью. Более того, новая камера может снимать видео с глубиной цвета 10 бит (профиль D-Cinelike), что позволит вам сохранить больше деталей как в светлых областях, так и в тенях, а также расширит возможности цветокоррекции.

Аэрофотографы должны оценить повышенное разрешение камеры – 48 Мп., а также возможность съемки в формате RAW. Кроме того, Mini 3 Pro умеет автоматически создавать панорамы на 180° или 360° («сферические»).

Повышенное разрешение также обеспечивает камере более качественный цифровой зум: если у Mini 2 было всего 12 Мп. и при съемке в 4К вы были ограничены всего лишь 2х увеличением, то с 48 Мп. Mini 3 Pro вы можете использовать 4х цифровой зум без потери качества при любом разрешении видео.

Обратите внимание:

диафрагма DJI Mini 3 Pro не обладает механизмом закрытия, она всегда открыта на f/1.7, поэтому при съемке в ясный день мы рекомендуем использовать ND светофильтры, чтобы увеличить выдержку и сгладить движения. Съемка в HDR (с профилем D-Cinelike ) недоступна при частоте выше 30 кадров/с.

Улучшенная передача сигнала

Mini 3 Pro использует новую систему передачи изображения DJI O3, а количество передающих антенн повышено с 2 до 4. Все вместе это позволило почти вдвое снизить задержку (лаг) сигнала: с 200 до 120 мс, увеличить разрешение: с 720p до 1080p, а также повысить битрейт: с 8 до 18 Мбит/с. Во-первых, вы получаете более четкое изображение на экран телефона или пульта управления, а во-вторых, меньшая задержка значительно упрощает управление дроном. Максимальная дальность передачи сигнала также увеличилась: с 10 до 12 км у американской (FAA) версии и с 6 до 8 км у всех остальных (CE, SRRC и MIC). Как и прежде, Mini 3 Pro использует открытые диапазоны 2.4 и 5.8 ГГц, которые не требуют получения специальных лицензий для использования.

Система обнаружения и облета препятствий APAS 4.0

Mini 3 Pro стал первым квадрокоптером серии Mini, который получил полноценную систему обнаружения препятствий. По паре оптических сенсоров направлено вперед, назад и вниз. Квадрокоптер не только обнаруживает препятствия, но и автоматически уклоняется от них вверх, вниз или в сторону. Система обнаруживает объекты на расстоянии до 25 метров и очень актуальна при полетах на небольшой высоте, особенно при движении задом.

Вместе с APAS 4.0 появился режим FocusTrack – самостоятельного следования за объектом. Также доступны режимы Spotlight 2.0 and Point of Interest 3.0, которые позволяют плавно облетать вокруг неподвижные объекты: людей или целые здания. Помимо этого, доступен новый режим MasterShots: вы выбираете объект, после чего Mini 3 Pro самостоятельно производит вокруг него несколько маневров: этот режим наиболее актуален, когда оператор дрона хочет красиво снять самого себя.

Новая конструкция подвеса камеры

Подвес камеры был полностью переработан: в частности, впервые появился полноценный вертикальный режим. Камера отклоняется на 90°, и вот они, готовые видео для социальных сетей. Более того, впервые появилась возможность поднимать объектив вверх на угол до 60°, что обеспечивает невероятные кадры с нижнего ракурса. Раньше такое было доступно только у старших моделей (Mavic 2, Mavic 3).

Ложка дегтя: теперь в комплект поставки не входит зарядное устройство. Вы можете отдельно приобрести зарядное устройство DJI, или воспользоваться любым другим ЗУ с поддержкой USB PD (5В 3А, 9В 3А, 12В 3А). Заряжать батарею можно как в самом квадрокоптере, так и в отдельном «хабе» на 3 аккумулятора, который идет в комплекте аксессуаров Fly More Combo или продается отдельно. Новый хаб также позволяет заряжать аккумулятор пульта ДУ, а если у вас в дороге разрядится телефон, то вы сможете использовать его как зарядное устройство.

Выбор комплектации

DJI Mini 3 Pro поставляется в трех комплектациях на выбор:

Со стандартным пультом управления RC-N1 (необходимо подключение смартфона)

С пультом DJI RC (автономный пульт, не требует подключения смартфона)

Без пульта ДУ (для тех, у кого есть пульт, но нет квадрокоптера)

Второй вариант самый дорогой. Зачем нужен пульт с экраном? Во-первых, это полностью автономный пульт: вам не нужно устанавливать приложение на телефон, отсутствуют конфликты с другими приложениями или операционной системой телефона, вы можете пользоваться телефоном во время полета дрона. Во-вторых, пульт оснащается ярким экраном (700 нит или кд/м2), что выше, чем у большинства сотовых телефонов. Яркость экрана очень важна при запусках в ясный день, под открытым солнцем. Расположение экрана под стиками джойстика более эргономичное: вы можете пользоваться сенсорными функциями экрана (например, выделять рамкой объект слежения или заходить в настройки), не меняя положение рук. Разрешение экрана и его размер достаточно обычные: 5.5" 1920х1080. По функционалу и дальности действия пульты RC и RC-N1 не отличаются.

Комплектация без пульта ДУ предназначается в основном для тех, кто потерял свой Mini 3 Pro. Обратите внимание: Mini 3 Pro использует систему передачи изображения DJI O3, поэтому он (по крайней мере, на момент выпуска) несовместим с пультами управления от других квадрокоптеров: в частности, с пультами Smart Controller и DJI RC Pro. Насколько нам известно, DJI работает на расширением совместимости с помощью будущего обновления ПО этих пультов, но пока работа не закончена.

Инструкция по установке приложения DJI