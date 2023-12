Комплект аксессуаров DJI Mini 3 Fly More Kit Plus совместим с дронами моделей DJI Mini 3 и DJI Mini 3 Pro. Комплект включает: 2 аккумулятора повышенной емкости Intelligent Flight Battery Plus, хаб Two-way Charging Hub для последовательной зарядки 3 аккумуляторов и пульта ДУ, 2 пары пропеллеров, USB 3.0 Type-C кабель, 12 винтов и сумку для всего комплекта с квадрокоптером. Зарядное устройство продается отдельно.