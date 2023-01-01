Описание

Комплект аксессуаров DJI Mini 3 Fly More Kit Plus совместим с дронами моделей DJI Mini 3 и DJI Mini 3 Pro. Комплект включает: 2 аккумулятора повышенной емкости Intelligent Flight Battery Plus, хаб Two-way Charging Hub для последовательной зарядки 3 аккумуляторов и пульта ДУ, 2 пары пропеллеров, USB 3.0 Type-C кабель, 12 винтов и сумку для всего комплекта с квадрокоптером. Зарядное устройство продается отдельно.

Батарея Mini 3 Pro Intelligent Flight Battery Plus (3850 мАч) обеспечивает до 47 минут полетного времени (40 минут при зависании на одном месте). При емкости 28.4 Втч и наличии USB PD зарядного устройства на 36 Вт (12В 3А) она заряжается приблизительно за 80 минут в хабе или около 100 минут в квадрокоптере. Таким образом, имея 3 батареи, зарядный хаб и доступ к электросети, вы можете организовать почти бесперебойные вылеты квадрокоптера в течение дня.

Хаб Two-way Charging Hub обеспечивает последовательную зарядку 3 батарей, от него также можно заряжать пульт ДУ квадрокоптера. Хаб работает в обе стороны, поэтому вы можете использовать его как универсальный аккумулятор: например, зарядить свой телефон (мощность на выход: 5В 2А). Обратите внимание, что для работы вам потребуется зарядное устройство, которое не входит в комплект. Рекомендуется использовать DJI 30W USB-C Charger, но также подойдет любое USB PD совместимое зарядное устройство, оптимальным является устройство на 36 Вт (12В 3А). Использование более мощных зарядных устройств (на 60 или 100 Вт) не ускоряет процесс зарядки. 3 стандартные батареи заряжаются приблизительно за 3 часа, 3 батареи повышенной емкости – за 4 часа. Световая индикация показывает, какая батарея заряжается в данный момент и уровень ее текущего заряда.

Запасные пропеллеры стандартные, предназначены для замены штатных пропеллеров квадрокоптера в случае их повреждения.

Сумка специально сделана для квадрокоптеров DJI Mini 3 / Mini 3 Pro, а также аксессуаров: пульта управления, 3 батарей, зарядного хаба, пропеллеров и других мелочей.

Гарантия на батареи составляет 1 год или 200 циклов зарядки, что наступит раньше.