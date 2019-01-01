Описание

В некоторых местах вы бываете лишь однажды. Возьмите DJI Mini 2 с собой — он поможет вам сохранить поистине уникальные воспоминания в качественных снимках и видео.

Путешествуйте легко, летайте легко

Сколько весит DJI Mini 2? Масса DJI Mini 2 менее 249 г, он весит примерно как яблоко и легко помещается в ладони. Mini 2 станет идеальным компаньоном в любом путешествии, а ваши представления о тревел-фотографии кардинально изменятся.

Маленький, но мощный

Благодаря интуитивно понятным обновленным функциям, которыми оснащен этот компактный дрон, DJI Mini 2 обеспечит вам свободу творчества, где бы вы ни были. Будь то снимок уединенного пляжа или людной вечеринки, Mini 2 легко справится со своей задачей.

Технология видеопередачи OcuSync 2.0

Mini 2 поддерживает передачу видео высокой четкости на расстоянии до 10 км и оснащен отличной защитой от помех, что дает вам возможность летать дальше и снимать четкие ролики.

3-осевой стабилизатор, съемка в 4K

Камера 12 Мп поможет вам создать уникальный контент, мимо которого просто невозможно пройти. Видео 4K / 30 кадров в секунду и 3-осевой моторизованный стабилизатор Mini 2 обеспечивают потрясающее качество изображения, а картинка остается неизменно плавной, независимо от того, насколько смело вы летаете.

Овладейте навыками аэросъемки еще быстрее

Всего несколько нажатий позволят вам создать профессиональные фото и видео и сразу поделиться ими в социальных сетях. Приложение DJI Fly поможет вам создать качественные ролики с фильтрами и саундтреком вне зависимости от вашего опыта в видеосъемке и монтаже.

Зачем ждать, когда можно поделиться шедевром уже сейчас?

Приложение DJI Fly оснащено умной технологией оптимизации фото. Функция автоматически улучшит снимок после скачивания, а яркие цвета и четкие детали вас приятно удивят.

Новое приключение уже ждет вас

Не знаете, куда полететь? Поиск точки взлета больше не будет проблемой. Создайте план полета в приложении DJI Fly заранее, и, если вам повезет, вы познакомитесь с другими энтузиастами аэросъемки.

Инструкция по установке приложения DJI