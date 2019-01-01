Квадрокоптер DJI Mini 2 Fly More Combo
Код товара : УТ-00065842
Артикул : @ MT2PD Combo
83 880 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 1 год
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Инструкции и документы
Характеристики
Камера
Максимальное разрешение
130°/с (режим S); 60°/с (режим N); 30°/с (режим C) * Можно настроить на 250°/с в приложении DJI Fly
Объектив
Угол обзора: 83° 35 мм (эквивалент формата 24 мм); Диафрагма: f/2.8; Фокус: от 1 м до ∞
Видеосъемка
4K: 3840x2160 24/25/30p; 2,7K: 2720x1530 24/25/30fps; FHD: 1920x1080, 24/25/30/48/50/60fps
Размеры матрицы
1/2.3
Летательный аппарат
Максимальная скорость подъема / спуска
подъем 5 м/с (режим S); 3 м/с (режим N); 2 м/с (режим C)/ снижение 3,5 м/с (режим S); 3 м/с (режим P); 1,5 м/с (режим C)
Рабочая температура окружающей среды
0°...+40°C
Вес
249 г
Расстояние между моторами по диагонали, мм
213
Максимальный угол наклона
40° (Режим S); 25° (Режим N)*; 25° (Режим C)*; ( *до 40° при сильном ветре)
Максимальная скорость полета
16 м/с (режим S); 10 м/с (режим N); 6 м/с (режим C)
Пульт дистанционного управления
Питание
5200 мАч
Дальность действия (без помех), м
6000
Рабочее напряжение
1200 мА 3,7 В (Android); 700 мA, 3,7 В (iOS)
Мощность радиопередатчика
2,4–2,483 ГГц CE: ≤20 дБм; SRRC: ≤20 дБм; MIC: ≤20 дБм
Рабочая частота
2.400 ГГц - 2.483 ГГц
Подвес
Диапазон управления
Наклон: -110°…35°; Крен: -35°…35°; Поворот: -20°…20°
Точность управления
±0,01°
Прочие особенности
Дата анонса
01.01.2019
Комплектация
квадрокоптер, пульт ДУ, 3 аккумулятора, хаб для зарядки 3 батарей, зарядное устройство, 3 пары пропеллеров, кабель USB-C, защита подвеса, 3 кабеля для пульта ДУ (USB-C, Micro-USB, Lightning), пара стиков для джойстика, держатель пропеллеров, сумка
Описание
В некоторых местах вы бываете лишь однажды. Возьмите DJI Mini 2 с собой — он поможет вам сохранить поистине уникальные воспоминания в качественных снимках и видео.
Путешествуйте легко, летайте легко
Сколько весит DJI Mini 2? Масса DJI Mini 2 менее 249 г, он весит примерно как яблоко и легко помещается в ладони. Mini 2 станет идеальным компаньоном в любом путешествии, а ваши представления о тревел-фотографии кардинально изменятся.
Маленький, но мощный
Благодаря интуитивно понятным обновленным функциям, которыми оснащен этот компактный дрон, DJI Mini 2 обеспечит вам свободу творчества, где бы вы ни были. Будь то снимок уединенного пляжа или людной вечеринки, Mini 2 легко справится со своей задачей.
Технология видеопередачи OcuSync 2.0
Mini 2 поддерживает передачу видео высокой четкости на расстоянии до 10 км и оснащен отличной защитой от помех, что дает вам возможность летать дальше и снимать четкие ролики.
3-осевой стабилизатор, съемка в 4K
Камера 12 Мп поможет вам создать уникальный контент, мимо которого просто невозможно пройти. Видео 4K / 30 кадров в секунду и 3-осевой моторизованный стабилизатор Mini 2 обеспечивают потрясающее качество изображения, а картинка остается неизменно плавной, независимо от того, насколько смело вы летаете.
Овладейте навыками аэросъемки еще быстрее
Всего несколько нажатий позволят вам создать профессиональные фото и видео и сразу поделиться ими в социальных сетях. Приложение DJI Fly поможет вам создать качественные ролики с фильтрами и саундтреком вне зависимости от вашего опыта в видеосъемке и монтаже.
Зачем ждать, когда можно поделиться шедевром уже сейчас?
Приложение DJI Fly оснащено умной технологией оптимизации фото. Функция автоматически улучшит снимок после скачивания, а яркие цвета и четкие детали вас приятно удивят.
Новое приключение уже ждет вас
Не знаете, куда полететь? Поиск точки взлета больше не будет проблемой. Создайте план полета в приложении DJI Fly заранее, и, если вам повезет, вы познакомитесь с другими энтузиастами аэросъемки.