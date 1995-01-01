DJI Mic Mini – сверхкомпактная микрофонная система, которая может работать как со смартфонами и компьютерами, так и фото-/видеокамерами. Пара микрофонов заключена в очень компактные корпуса размером с брошку, которые могут крепиться с помощью прищепки, магнитов или с помощью нашейного шнурка. Магнитное крепление работает следующим образом: вы заводите под одежду небольшой магнит, и микрофон примагничивается к нему снаружи. Это отлично работает с одеждой без лацканов и вырезов, на которую сложно закрепить обычные клипсы. Благодаря небольшим размерам микрофон не отвлекает на себя внимание, при этом стоит отметить высокое качество записи: 24 бита 48 кГц. Многие компактные микрофоны (бюджетного уровня) пишут в 16 бит. Качество звука в целом очень высокое, на уровне полноразмерного DJI Mic, но, конечно, есть компромиссы: в частности, у Mic Mini нет встроенной записи, поэтому при возникновении сильных электромагнитных или радиопомех у вас не будет запасной звуковой дорожки для подстраховки, это нужно учитывать при выборе. Также нет возможности подключить к передатчикам внешние микрофоны (например, петлички), а к приемнику – наушники для мониторинга звука.

Управление очень простое и доступное даже для начинающих. На самих микрофонах есть только кнопка включения и кнопка для запуска сопряжения с приемником, она же работает как кнопка старт / стоп для записи звука. Короткое нажатие на кнопку включения активирует режим шумоподавления. Статус микрофона показывают два небольших цветных светодиода. На приемнике тоже присутствуют две выше перечисленные кнопки и небольшой диск регулировки усиления (уровня громкости микрофонов). Диск регулирует усиление сразу для обоих микрофонов, раздельная регулировка не предусмотрена. Для продвинутого управления настройками используйте мобильное приложение DJI.

Запись возможна как в стерео, так и в моно режиме: если вы планируете заняться обработкой звука после съемки, лучше использовать стерео, а если вы вещаете онлайн или просто не хотите дополнительно обрабатывать звук, можно сразу свести оба канал в один сигнал. Также есть режим записи моно с «безопасной дорожкой» (с пониженным уровнем звука на случай перегрузки капсюля слишком громкими звуками).

Вся система хранится и заряжается в небольшом аккумуляторном кейсе, который позволяет перезарядить все элементы более 3 раз, что обеспечивает высокий уровень автономности. Кейс также обеспечивает простое сопряжение микрофонов и приемника: если они потеряли друг друга, просто поместите их в кейс на несколько секунд.

Шумоподавление

В настройках системы можно установить 2 уровня шумоподавления: базовый и сильный. Базовый уровень является по сути ВЧ-фильтром, который приглушает низкочастотные шумы от систем кондиционирования, уличного трафика и так далее. Сильный уровень – это цифровое шумоподавление, которое справляется с шумами разных частот, рекомендуется для записи в многолюдных пространствах. Также в комплекте идут две меховые ветрозащиты, которые эффективно подавляют гул ветра – советуем всегда использовать их, когда снимаете на улице. Наконец, в настройках можно включить автоматический ограничитель, который будет автоматически понижать уровень слишком громких звуков, чтобы избежать перегрузки микрофонов.

Прямое подключение к смартфонам и камерам DJI

Микрофоны DJI Mic Mini могут напрямую подключаться к камерам DJI (Osmo Action 5 Pro, Osmo Action 4 и Osmo Pocket 3), а также к смартфонам*. Приемник для этого не требуется. Это может быть удобно для съемки налегке, однако следует учитывать, что система при этом переходит на Bluetooth-соединение, то есть значительно снижается и радиус действия, и качество самого звука (с 24 до 16 бит). Снижение качества довольно заметное: грубо говоря, микрофоны начинаю звучать как Bluetooth гарнитура для вашего смартфона – голос слышен четко, но без особой глубины.

* Bluetooth подключение к смартфонам не работает при использовании «родного» приложения Камера. Нужно использовать приложения сторонних разработчиков.

В целом система DJI Mic Mini будет интересна для начинающих пользователей, «создателей контента» для социальных сетей. Она проста и удобна в использовании (как с камерами, так и со смартфонами), очень компактна и предлагает отличное качество записи в свое ценовом сегменте. Для профессиональной, коммерческой звукозаписи мы бы, конечно, рекомендовали старшие системы DJI Mic и DJI Mic 2 – их возможности гораздо шире, прежде всего в плане страховки от возможного брака (внутренняя запись и запись 32 бита с плавающей точкой).

Комплектация:

Микрофоны-передатчики - 2 шт.

Приемник

Зарядный кейс

Кабель 3.5 мм TRS

Адаптер USB-C

Зарядный кабель USB-C

Меховая ветрозащита, серая - 2 шт.

Меховая ветрозащита, черная - 2 шт.

Магниты для микрофонов - 2 шт.

Чехол для хранения и переноски

Характеристики