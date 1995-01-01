Беспроводная система DJI Mic Mini, 2 микрофона, 1 приемник, USB-C / 3.5мм TRS
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Описание
DJI Mic Mini – сверхкомпактная микрофонная система, которая может работать как со смартфонами и компьютерами, так и фото-/видеокамерами. Пара микрофонов заключена в очень компактные корпуса размером с брошку, которые могут крепиться с помощью прищепки, магнитов или с помощью нашейного шнурка. Магнитное крепление работает следующим образом: вы заводите под одежду небольшой магнит, и микрофон примагничивается к нему снаружи. Это отлично работает с одеждой без лацканов и вырезов, на которую сложно закрепить обычные клипсы. Благодаря небольшим размерам микрофон не отвлекает на себя внимание, при этом стоит отметить высокое качество записи: 24 бита 48 кГц. Многие компактные микрофоны (бюджетного уровня) пишут в 16 бит. Качество звука в целом очень высокое, на уровне полноразмерного DJI Mic, но, конечно, есть компромиссы: в частности, у Mic Mini нет встроенной записи, поэтому при возникновении сильных электромагнитных или радиопомех у вас не будет запасной звуковой дорожки для подстраховки, это нужно учитывать при выборе. Также нет возможности подключить к передатчикам внешние микрофоны (например, петлички), а к приемнику – наушники для мониторинга звука.
Управление очень простое и доступное даже для начинающих. На самих микрофонах есть только кнопка включения и кнопка для запуска сопряжения с приемником, она же работает как кнопка старт / стоп для записи звука. Короткое нажатие на кнопку включения активирует режим шумоподавления. Статус микрофона показывают два небольших цветных светодиода. На приемнике тоже присутствуют две выше перечисленные кнопки и небольшой диск регулировки усиления (уровня громкости микрофонов). Диск регулирует усиление сразу для обоих микрофонов, раздельная регулировка не предусмотрена. Для продвинутого управления настройками используйте мобильное приложение DJI.
Запись возможна как в стерео, так и в моно режиме: если вы планируете заняться обработкой звука после съемки, лучше использовать стерео, а если вы вещаете онлайн или просто не хотите дополнительно обрабатывать звук, можно сразу свести оба канал в один сигнал. Также есть режим записи моно с «безопасной дорожкой» (с пониженным уровнем звука на случай перегрузки капсюля слишком громкими звуками).
Вся система хранится и заряжается в небольшом аккумуляторном кейсе, который позволяет перезарядить все элементы более 3 раз, что обеспечивает высокий уровень автономности. Кейс также обеспечивает простое сопряжение микрофонов и приемника: если они потеряли друг друга, просто поместите их в кейс на несколько секунд.
Шумоподавление
В настройках системы можно установить 2 уровня шумоподавления: базовый и сильный. Базовый уровень является по сути ВЧ-фильтром, который приглушает низкочастотные шумы от систем кондиционирования, уличного трафика и так далее. Сильный уровень – это цифровое шумоподавление, которое справляется с шумами разных частот, рекомендуется для записи в многолюдных пространствах. Также в комплекте идут две меховые ветрозащиты, которые эффективно подавляют гул ветра – советуем всегда использовать их, когда снимаете на улице. Наконец, в настройках можно включить автоматический ограничитель, который будет автоматически понижать уровень слишком громких звуков, чтобы избежать перегрузки микрофонов.
Прямое подключение к смартфонам и камерам DJI
Микрофоны DJI Mic Mini могут напрямую подключаться к камерам DJI (Osmo Action 5 Pro, Osmo Action 4 и Osmo Pocket 3), а также к смартфонам*. Приемник для этого не требуется. Это может быть удобно для съемки налегке, однако следует учитывать, что система при этом переходит на Bluetooth-соединение, то есть значительно снижается и радиус действия, и качество самого звука (с 24 до 16 бит). Снижение качества довольно заметное: грубо говоря, микрофоны начинаю звучать как Bluetooth гарнитура для вашего смартфона – голос слышен четко, но без особой глубины.
* Bluetooth подключение к смартфонам не работает при использовании «родного» приложения Камера. Нужно использовать приложения сторонних разработчиков.
В целом система DJI Mic Mini будет интересна для начинающих пользователей, «создателей контента» для социальных сетей. Она проста и удобна в использовании (как с камерами, так и со смартфонами), очень компактна и предлагает отличное качество записи в свое ценовом сегменте. Для профессиональной, коммерческой звукозаписи мы бы, конечно, рекомендовали старшие системы DJI Mic и DJI Mic 2 – их возможности гораздо шире, прежде всего в плане страховки от возможного брака (внутренняя запись и запись 32 бита с плавающей точкой).
Комплектация:
- Микрофоны-передатчики - 2 шт.
- Приемник
- Зарядный кейс
- Кабель 3.5 мм TRS
- Адаптер USB-C
- Зарядный кабель USB-C
- Меховая ветрозащита, серая - 2 шт.
- Меховая ветрозащита, черная - 2 шт.
- Магниты для микрофонов - 2 шт.
- Чехол для хранения и переноски
Характеристики
|Микрофон
|Тип микрофона:
|встроенный в передатчик
|Механизм акустического преобразования:
|конденсаторный
|Направленность:
|всенаправленный
|Частотная характеристика:
|20 Гц - 20 кГц
|Эквивалентный уровень шума:
|24 дБА
|Максимум звукового давления (SPL):
|120 дБ SPL
|Регулировка уровня:
|через приемник
|Разрешение (для микрофонов с АЦП):
|48 кГц 24 бита (16 бит при трансляции через Bluetooth)
|Питание:
|встроенный литий-ионный аккумулятор
|Подключение:
|3.5 мм + адаптер с USB-C коннектором
|Комплектация:
|см. описание
|Беспроводная система
|Тип передачи:
|GFSK, 2 Мбит/с или Bluetooth 5.3
|Рабочая частота:
|2.400 - 2.4835 ГГц
|Число каналов:
|1 / 2 (моно / стерео)
|Дальность действия:
|400 м (прямая линия видимости, без препятствий и радиопомех)
|Передатчик
|Выходная мощность:
|< 20 дБм
|Антенна:
|встроенная
|Входы:
|нет
|Питание:
|литий-ионный аккумулятор 114 мАч 3.87 В (0.44 Втч)
|Время работы:
|до 11.5 часов
|Размеры:
|26.5 х 26 х 16 мм
|Вес:
|10 г
|Приемник
|Антенна:
|встроенная
|Выходы:
|3.5 мм TRS + сквозной USB-C для одновременной зарядки приемника и телефона
|Уровень выходного сигнала наушников:
|нет выхода на наушники
|Уровень выходного аудио сигнала:
|усиление настраивается
|Питание:
|литий-ионный аккумулятор 170 мАч 3.87 В (0.66 Втч)
|Время работы:
|до 10.5 часов
|Размеры:
|46.5 х 29.6 х 19.3 мм
|Вес:
|17.8 г
|Страна производства
|Страна производства:
|Китай