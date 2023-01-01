Беспроводная система DJI Mic, 2 TX + 1 RX + зарядный кейс, 3.5 мм, USB-C, Lightning
Код товара : УТ-00065464
Артикул : @ DJI MIC
46 200 ₽
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Гарантия 1 год
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Инструкции и документы
Характеристики
Беспроводная система
Количество каналов
2
Передатчик
Крепление антенны
Встроенная
Вес
25 г
Вес
30 г
Время работы
5 часов
Микрофон
Механизм акустического преобразования
конденсаторный
Количество каналов
2
Вес
25 г
Вес
30 г
Направленность
Всенаправленная
Приемник
Вес
25 г
Вес
30 г
Крепление антенны
Встроенная
Время работы
5 часов
Описание
- 2-канальная запись
- Беспроводная передача до 250 м
- До 14 часов записи на встроенную память
- Портативный и компактный
- Широкая совместимость
- До 15 часов работы аккумулятора
DJI Mic позволит с легкостью записать аудио, соответствующее качеству ваших видео. Идеально подходит авторам, стремящимся вывести контент на новый уровень. Устройство обеспечивает исключительное качество звука и 2-канальную запись на расстояниях до 250 м. Включите устройство, подключитесь и записывайте четкий звук даже в движении.
2-канальная запись
Микрофон DJI Mic оснащен двумя передатчиками, в каждый из которых встроен микрофон. Оба передатчика поддерживают всенаправленное аудио, что отлично подходит для интервью с несколькими людьми и выполнения небольших задач в студии. Запись можно вести на каждом канале в отдельности для гибкости при постобработке или сразу объединить два канала в моно (например, при онлайн-трансляции). Передатчики также оснащены разъемами 3.5 мм TRS для подключения петличных микрофонов (приобретаются отдельно): когда необходимо незаметное размещение микрофона на теле.
Встроенная память и сенсорный экран
Сенсорный дисплей приемника дает вам простой доступ к выбору канала, настройкам входа/выхода и другим важным операциям. В оба передатчика встроена внутренняя память до 14 часов: даже если сигнал будет нарушен внезапными помехами, вы сможете легко восстановить испорченный фрагмент.
Беспроводная передача
Наслаждайтесь четким и надежным звуком даже в сложной обстановке. Передатчики и приемник связаны мощной системой беспроводной передачи, позволяющей обеспечить стабильное видео и уменьшить задержку звука даже на больших расстояниях. Система DJI Mic подключается при помощи открытого диапазона частот 2.4 ГГц, вещание на котором не требует никаких специальных разрешений в большей части стран. Новейшая технология шифрования позволяет микрофону DJI Mic записывать четкое аудио на расстояниях до 250 м. Оптимизированная система передачи обеспечивает стабильный поток аудио, даже в таких местах как вокзалы, торговые центры или офисы.
Компактный передатчик
Прикрепите передатчик к одежде, используя встроенный задний зажим или магнитные зажимы. Масса передатчика всего около 30 грамм, что позволяет с удобством поместить устройство на свою одежду и забыть о его присутствии. Если одежда не подходит для использования прищепки, используйте магниты (в комплекте), чтобы закрепить передатчики. Магниты также позволяют разместить передатчик незаметно: под лацканом пиджака, отворотом куртки или пальто.
Обширная совместимость
Разные устройства означают разные адаптеры входа, вы сможете использовать DJI Mic с любым из них. В комплекте идет стандартный аудиокабель 3.5 мм TRS, а также переходники на USB-C и Lightning.
Кейс с аккумулятором
Портативный чехол-аккумулятор идеально дополняет микрофон DJI Mic. Он позволяет заряжать передатчики и приемник, хранить все компоненты и удобно выполнять сопряжение, не вынимая устройства. Передатчики и приемник автоматически выполнят сопряжение, когда вы поместите их в футляр для зарядки. Встроенные аккумуляторы высокой емкости обеспечивают до 5 часов записи на одном заряде или 15 часов с 2 подзарядками от кейса.
Резервная дорожка
Вспомогательная дорожка будет записана с пониженным усилением (-6 дБ) на случай перегрузки микрофонов внезапным громким звуком.
Многоуровневое управление усилением
Отрегулируйте входную и выходную чувствительность в диапазоне от -12 до +12 дБ и найдите идеальные настройки для выполнения ваших задач.
Ветрозащита микрофона
Плотная пушистая защита из искусственного меха (в комплекте) позволяет забыть о гуле и завываниях ветра при записи под открытым небом.