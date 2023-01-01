Описание

2-канальная запись

Беспроводная передача до 250 м

До 14 часов записи на встроенную память

Портативный и компактный

Широкая совместимость

До 15 часов работы аккумулятора

DJI Mic позволит с легкостью записать аудио, соответствующее качеству ваших видео. Идеально подходит авторам, стремящимся вывести контент на новый уровень. Устройство обеспечивает исключительное качество звука и 2-канальную запись на расстояниях до 250 м. Включите устройство, подключитесь и записывайте четкий звук даже в движении.

2-канальная запись

Микрофон DJI Mic оснащен двумя передатчиками, в каждый из которых встроен микрофон. Оба передатчика поддерживают всенаправленное аудио, что отлично подходит для интервью с несколькими людьми и выполнения небольших задач в студии. Запись можно вести на каждом канале в отдельности для гибкости при постобработке или сразу объединить два канала в моно (например, при онлайн-трансляции). Передатчики также оснащены разъемами 3.5 мм TRS для подключения петличных микрофонов (приобретаются отдельно): когда необходимо незаметное размещение микрофона на теле.

Встроенная память и сенсорный экран

Сенсорный дисплей приемника дает вам простой доступ к выбору канала, настройкам входа/выхода и другим важным операциям. В оба передатчика встроена внутренняя память до 14 часов: даже если сигнал будет нарушен внезапными помехами, вы сможете легко восстановить испорченный фрагмент.

Беспроводная передача

Наслаждайтесь четким и надежным звуком даже в сложной обстановке. Передатчики и приемник связаны мощной системой беспроводной передачи, позволяющей обеспечить стабильное видео и уменьшить задержку звука даже на больших расстояниях. Система DJI Mic подключается при помощи открытого диапазона частот 2.4 ГГц, вещание на котором не требует никаких специальных разрешений в большей части стран. Новейшая технология шифрования позволяет микрофону DJI Mic записывать четкое аудио на расстояниях до 250 м. Оптимизированная система передачи обеспечивает стабильный поток аудио, даже в таких местах как вокзалы, торговые центры или офисы.

Компактный передатчик

Прикрепите передатчик к одежде, используя встроенный задний зажим или магнитные зажимы. Масса передатчика всего около 30 грамм, что позволяет с удобством поместить устройство на свою одежду и забыть о его присутствии. Если одежда не подходит для использования прищепки, используйте магниты (в комплекте), чтобы закрепить передатчики. Магниты также позволяют разместить передатчик незаметно: под лацканом пиджака, отворотом куртки или пальто.

Обширная совместимость

Разные устройства означают разные адаптеры входа, вы сможете использовать DJI Mic с любым из них. В комплекте идет стандартный аудиокабель 3.5 мм TRS, а также переходники на USB-C и Lightning.

Кейс с аккумулятором

Портативный чехол-аккумулятор идеально дополняет микрофон DJI Mic. Он позволяет заряжать передатчики и приемник, хранить все компоненты и удобно выполнять сопряжение, не вынимая устройства. Передатчики и приемник автоматически выполнят сопряжение, когда вы поместите их в футляр для зарядки. Встроенные аккумуляторы высокой емкости обеспечивают до 5 часов записи на одном заряде или 15 часов с 2 подзарядками от кейса.

Резервная дорожка

Вспомогательная дорожка будет записана с пониженным усилением (-6 дБ) на случай перегрузки микрофонов внезапным громким звуком.

Многоуровневое управление усилением

Отрегулируйте входную и выходную чувствительность в диапазоне от -12 до +12 дБ и найдите идеальные настройки для выполнения ваших задач.

Ветрозащита микрофона

Плотная пушистая защита из искусственного меха (в комплекте) позволяет забыть о гуле и завываниях ветра при записи под открытым небом.