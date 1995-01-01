Описание

Второе поколение беспроводных микрофонов от DJI отличается несколькими ключевыми нововведениями: поддержка внутренней записи звука в RAW формате 32 бита с плавающей точкой и прямое соединение по Bluetooth со смартфонами и камерами DJI Osmo Action 4, Osmo Pocket 3. Также появилась функция активного шумоподавления и возможность автоматического включения / выключения вместе с камерой (при подключении по кабелю 3.5 мм). Обо всем по порядку:

Важнейшим новшеством стала, конечно, запись в 32-битном формате. Столь высокая разрядность дискретизации звука позволяет, по сути, забыть про регулировку уровня звукозаписи. При нормализации до стандартной 24-битной разрядности вы каких-либо без потерь сможете «вытащить» как слишком тихий, так и слишком громкий звук. Если вы ошибочно выставили уровень усиления, или уже в момент записи что-то пошло не по плану – ничего страшного, вы застрахованы. Сама по себе возможность записи на внутреннюю память (которая была и у первого поколения) также является важным элементом страховки от проблем со звуком при возникновении сильных радио- или электромагнитных помех. Встроенной памяти передатчика (8 Гб) должно хватить приблизительно на 14 часов при записи в 24-битном формате или на 9 часов при записи в 32 бита. Внутреннюю память можно использовать не только для подстраховки, но и саму по себе – микрофон как отдельный рекордер. Мы уже приводили такой пример: при записи венчания вы вешаете микрофон на жениха, микрофон на невесту, но не подключаете их к камере, а вместо этого ставите на нее классическую «пушку» или стереомикрофон, и таким образом вы получаете отдельно четкие звуковые дорожки главных лиц + моно или стереозапись всего окружения. В принципе, количество записываемых лиц можно легко масштабировать, купив второй или третий комплект.

Прямое соединение по Bluetooth может быть интересно для тех, кто записывает видео на телефоны: действительно, удобно, что не нужно подключать ресивер, достаточно одного микрофона. Однако есть ограничения: во-первых, одновременно можно подключить только 1 микрофон (2 микрофона таким способом подключаются только к Osmo Pocket 3). Во-вторых, при подключении по Bluetooth не работает внутренняя запись и шумоподавление. Наконец, Bluetooth соединение не так надежно и помехоустойчиво. Большим плюсом системы DJI Mic являются USB-C и Lightning адаптеры, благодаря которым ресивер можно напрямую подключить к смартфону (или другому устройству с поддержкой передачи звука через USB-C). Ресивер просто втыкается в соответствующий порт, и поскольку он очень маленький и легкий, вы даже можете поставить смартфон на внешний стабилизатор (стедикам). При использовании с фото- или видеокамерами ресивер устанавливается в горячий или холодный башмак для аксессуаров.

Функция активного шумоподавления появилась у DJI впервые, она использует интеллектуальную процессорную обработку для удаления шумов от транспорта, ветра и прочих звуков окружающей среды. Функция будет наиболее актуально при записи прямых трансляций из на улице или в других многолюдных пространствах. Для защиты от ветра в комплекте также идут экраны из искусственного меха.

Как и прежде, система имеет несколько режимов работы: раздельная стереозапись 2 передатчиков, автоматическое сведение в моно и запись в моно с «безопасным каналом», уровень усиления в котором понижен, чтобы избежать перегрузки от слишком громких звуков.

Из небольших, но приятных мелочей отметим встроенные в передатчик вибромоторчики, которые обеспечивают тактильную обратную связь при включении, выключении или изменении настроек. Экран на приемнике стал чуть больше, он по-прежнему сенсорный, а сбоку добавлен многофункциональный диск, которым также можно регулировать параметры записи. Как и прежде, передатчики можно закрепить на одежде или с помощью встроенной клипсы, или с помощью магнитов, которые входят в комплект.

В целом, DJI Mic 2 – очень интересная цифровая радиосистема профессионального уровня, которая подойдет как начинающим, так и опытным пользователям. Можно заметить, насколько сильно обострилась конкуренция DJI с компанией Rode, которая недавно выпустила Rode Wireless PRO – свою продвинутую систему с 2 микрофонами. Обе поддерживают запись в 32-битном формате, обе обладают широкой совместимостью: могут работать как с фото- и видеокамерами, так и с компьютерами или смартфонами. Из плюсов DJI можно назвать чуть более доступную цену, подключение по Bluetooth, цифровое шумоподавление, а также более продуманную эргономику. К примеру, у ресивера DJI есть отдельное гнездо для подключения наушников, а управление с помощью сенсорного экрана и диска гораздо удобнее, чем кнопочное управление Rode (надо сказать, что у Rode значительная часть настроек доступна только через приложение на телефоне или ПК). У Rode тоже есть свои плюсы: например, наличие в базовом комплекте 2 высококачественных петличных микрофонов, возможность генерации таймкода, возможность записи третьего канала (самого оператора) через ресивер и большой объем внутренней памяти (32 Гб у Rode против 8 Гб у DJI). Как видите, обе системы имеют свои сильные стороны, выбор за вами.

Комплектация: