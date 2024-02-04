Квадрокоптер DJI Mavic Air 2 Fly More Combo (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00073159
Артикул : б/у-Ф1 КС 2024-02-04/01
Причина уценки:
Cледы эксплуатации, потёртости, на 1 шт аккумулятора царапины, на корпусе квадрокоптера небольшие царапины и одна небольшая вмятина около 1,5 мм, 4 шт запасных лопастей с повреждениями.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 138159
Назначение любительский, профессиональный
Дальность полета 10000 м
Максимальное время полета 34 мин.
с камерой
Максимальное разрешение видеосъемки 2160p
Функции: Active Track, Point of Interest, автоматический взлет и посадка, вид от первого лица (FPV), возвращение в точку взлета, интеллектуальный контроль ориентации, облет заданных точек, следование за оператором
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 4
#3N3BH6800201EP
Комплектация: квадрокоптер DJI Mavic Air 2, аккумулятор Intelligent Flight Battery 3 шт.,., пульт управления 1 шт., запасные пропеллеры 8 шт. ( 4 шт из них поцарапаные и помятые), адаптер питания переменного тока 1 шт., коммуникационный кабель USB-C 1 шт., , кабель пульта управления (коннектор Lightning) 1 шт., кабель пульта управления (коннектор USB-C) 1 шт., кабель питания переменного тока 1 шт., запасной джойстик 1 шт., хаб для зарядки аккумуляторов 1 шт., адаптер аккумулятора 1 шт., транспортировочная сумка 1 шт., набор фильтров ND (ND16/64/256), документация, коробка.
Гарантия от 14 до 90 дней.