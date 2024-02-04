Описание

Код товара: 138159

Назначение любительский, профессиональный

Дальность полета 10000 м

Максимальное время полета 34 мин.

с камерой

Максимальное разрешение видеосъемки 2160p

Функции: Active Track, Point of Interest, автоматический взлет и посадка, вид от первого лица (FPV), возвращение в точку взлета, интеллектуальный контроль ориентации, облет заданных точек, следование за оператором

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 4

#3N3BH6800201EP

Комплектация: квадрокоптер DJI Mavic Air 2, аккумулятор Intelligent Flight Battery 3 шт.,., пульт управления 1 шт., запасные пропеллеры 8 шт. ( 4 шт из них поцарапаные и помятые), адаптер питания переменного тока 1 шт., коммуникационный кабель USB-C 1 шт., , кабель пульта управления (коннектор Lightning) 1 шт., кабель пульта управления (коннектор USB-C) 1 шт., кабель питания переменного тока 1 шт., запасной джойстик 1 шт., хаб для зарядки аккумуляторов 1 шт., адаптер аккумулятора 1 шт., транспортировочная сумка 1 шт., набор фильтров ND (ND16/64/256), документация, коробка.

Гарантия от 14 до 90 дней.