Описание

Квадрокоптер DJI Mavic 3 Pro базируется на шасси оригинального Mavic 3, основным отличием является новый подвес с 3 камерами. Основная камера осталась без изменений: у нее широкоугольный объектив 24 мм и крупная матрица формата 4/3" с разрешением 20 Мп. (видео 5.1К). Рядом с ней находятся две длиннофокусные камеры: 70 мм f/2.8 (диагональ 1/1.3", 48 Мп) и 166 мм f/3.4 (диагональ 1/2", 12 Мп). Добавление умеренно-длиннофокусной 70-мм камеры обеспечивает значительно более плавный переход при зуммировании. При этом надо заметить, что полетное время квадрокоптера немного сократилось, так как он стал тяжелее.

Длиннофокусная камера 166 мм была усовершенствована: светосила повышена с f/4.4 до f/3.4. Вместе с цифровым зумом она позволяет достичь 28-кратного увеличения.

В остальном Mavic 3 Pro не отличается от обычного Mavic 3: размеры корпуса, качество фото и видеозаписи, максимальная дальность управления, система автоматического обнаружения препятствий, алгоритмы следования за объектом и различные режимы съемки остались без изменений.

Отдельно стоит отметить пульт управления RC Pro: он оснащен 5.5" сенсорным экраном с максимальной яркостью 1000 нит, поэтому вы без проблем можете использовать его даже под прямым солнечным светом. Антенная система 2T4R обеспечивает высокое качество передачи изображения с задержкой всего 120 мс. Благодаря мощному процессору пульт приводится в готовность за считанные секунды и работает без каких-либо зависаний.

Повышенная безопасность

Всенаправленное обнаружение препятствий: Mavic 3 обеспечивает безопасный полет без риска столкновения, позволяя сосредоточиться на получении необходимых кадров. Несколько встроенных широкоугольных видеодатчиков с высокопроизводительным процессором позволяют точно обнаружить препятствия во всех направлениях и спланировать безопасный маршрут, избежав столкновений.4

Продвинутый возврат домой

Конец всегда будет счастливым с усовершенствованной функцией возврата домой. Она позволяет Mavic 3 автоматически определить оптимальный маршрут домой и быстро его осуществить. Независимо от того, активировали ли вы функцию самостоятельно или потеряли сигнал, Mavic 3 легко вернется в домашнюю точку при достаточном освещении. Квадрокоптер распознает объекты и принимает решение: облететь их сверху или пройти мимо, не набирая высоту. Это стало возможно благодаря системе обнаружения препятствий и помощи пилотирования APAS 5.0.

APAS 5.0 (Advanced Pilot Assistance System 5.0)

Mavic 3 делает полет домой еще увлекательнее — запись больше не прерывается препятствиями на вашем пути. В полете Mavic 3 распознает объекты во всех направлениях и обходит их плавно и быстро. Наслаждайтесь любым полетом даже в сложных условиях: например, в лесу между деревьев.

Основные полетные характеристики

Время полета до 43 минут 5

Максимальная дальность передачи сигнала: 15 км 6

Качество сигнала: до 1080p / 60 кадров/с (может снижаться при наличии помех) 7

Высокоточная технология позиционирования

Комплектация

Квадрокоптер

Пульт управления RC Pro

Пара стиков для пульта ДУ

3 аккумулятора Mavic 3 Intelligent Flight Battery

6 пар пропеллеров Mavic 3 Low-Noise Propellers

Сетевой адаптер 100 Вт

Кабель питания

Кабель USB-C / USB-C

Хаб Mavic 3 Battery Charging Hub 100W для зарядки 3 аккумуляторов

Набор ND фильтров Mavic 3 Pro ND Filters Set (ND 8/16/32/64)

Защитный чехол DJI Mavic 3 Pro Storage Cover

Сумка DJI Shoulder Bag

1. Функция ActiveTrack недоступна при съемке в разрешении выше 4K или с частотой кадров более 60 кадров в секунду.

2. Mavic 3 Pro Cine поддерживает Apple ProRes 422 HQ и кодирование H.264/H.265, в то время как Mavic 3 Pro поддерживает только кодирование H.264/H.265.

3. Фактический объем памяти может быть ниже в зависимости от настроек системы. Чтобы получить более детальную информацию, обратитесь к характеристикам Mavic 3.

4. НЕ используйте дрон в неблагоприятных погодных условиях, таких как снег, дождь, град, гроза, туман и при скорости ветра более 13,8 м/с. НЕ управляйте дроном на высоте, превышающей 6000 м над уровнем моря. НЕ используйте дрон при температуре ниже −10 или выше 40 °C. НЕ выполняйте взлет с движущихся объектов, таких как машины или лодки. НЕ производите полеты рядом с отражающими поверхностями, такими как вода или снег. Они могут ограничить действие системы обзора. При слабом сигнале спутниковых систем позиционирования дроном можно управлять только в условиях хорошего освещения и видимости. Недостаточное освещение может привести к неправильной работе системы обзора. НЕ выполняйте полеты вблизи мест, где возможны магнитные или радиочастотные помехи. Источниками магнитных или радиопомех могут быть точки доступа Wi-Fi, роутеры, устройства Bluetooth, высоковольтные линии электропередач, крупные станции электропередач, радарные станции, мобильные базовые станции и вышки радиопередач. Будьте осторожны при взлете в пустыне или на пляже, избегайте попадания песка в дрон. Используйте дрон на открытом пространстве. Здания, горы и деревья могут блокировать сигнал спутниковых систем позиционирования и снижать точность бортового компаса.

5. Измерения проводились при полете Mavic 3 с постоянной скоростью 32,4 км/ч в условиях без ветра на уровне моря до достижения аккумулятором уровня заряда 0%. Данные предоставлены только для ознакомления. Обращайте внимание на сообщения о возврате домой в приложении DJI Fly во время полета.

6. При выполнении стандарта FCC на открытом пространстве без помех. Максимальное значение дальности полета приведено для справки и зависит от мощности и стабильности радиосигнала. Дрон должен всегда находиться в поле зрения, кроме случаев, в которых разрешено летать за его пределами. Проверяйте местные законы и положения в вашем регионе.

7. При отсутствии препятствий и помех. Реальное разрешение может отличаться в зависимости от качества передачи сигнала.



Инструкция по установке приложения DJI