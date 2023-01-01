Система фоллоу-фокус DJI Focus (уцененный)
Код товара : УТ-00056126
Артикул : DJI Focus (У)
Причина уценки:
Причина уценки: вскрытая упаковка.
120 000 ₽
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Гарантия 1 год.
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Описание
Компания DJI использовала свой богатый опыт разработок в области бесколлекторных электродвигателей для создания устройства дистанционного управления фокусом DJI Focus. Фокусировка с помощью DJI Focus так же точна, как и изменение фокуса вручную, погрешность составляет всего лишь ±0.02°. Иногда объект съемки может перемещаться очень быстро, усложняя оператору задачу наведения на резкость. Благодаря двигателям с высоким крутящим моментом устройство быстро реагирует на изменения положения объекта, так что он останется в фокусе в любой ситуации.
Характеристики
- Рабочая частота: 2,415 ГГц -2,473 ГГц
- Макс. дальность передачи сигнала: 100 м (на открытом пространстве)
- Мощность передатчика: 14 дБм
- Диапазон рабочих температур: -20°...+55° C
- Масса 745 г
- Размер 153*86*90 мм
- Модель: FB01-554461
- Тип: литий-полимерный
- Емкость: 1700 мАч, 6,29 Вт.ч
- Напряжение: 3,7 В
- Масса: 170 г
- Размер: 90*50*26 мм
- Макс. момент силы: 0,35 Н.м
- Макс. скорость: 192 обротов/мин
- Рабочий ток
- Статический ток: 80 мА (при 12 В)
- Ток при замкнутом роторе: 2 А (при 12 В)
- Рабочее напряжение: 9-16 В
- Шум: < 25 дБ (при 96 оборотах/мин)
- Размер крепежного отверстия: 19 мм или 15 мм
- Шестеренка: к-во зубьев: 40, модуль 0,8
- К-во зубьев: 105
- Модуль: 0,8
- Диаметр: 60 мм, 70 мм, 80 мм, 90 мм