Компания DJI использовала свой богатый опыт разработок в области бесколлекторных электродвигателей для создания устройства дистанционного управления фокусом DJI Focus. Фокусировка с помощью DJI Focus так же точна, как и изменение фокуса вручную, погрешность составляет всего лишь ±0.02°. Иногда объект съемки может перемещаться очень быстро, усложняя оператору задачу наведения на резкость. Благодаря двигателям с высоким крутящим моментом устройство быстро реагирует на изменения положения объекта, так что он останется в фокусе в любой ситуации.