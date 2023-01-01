Описание

DJI Avata – FPV дрон, который дарит ни с чем не сравнимое ощущение полета и при этом максимально доступен как для начинающих, так и для опытных пользователей. Пульт DJI Motion Controller гораздо проще для освоения новичками: вы просто наклоняете и поворачиваете кисть в том направлении, куда хотите двигаться, курок отвечает за «газ», также присутствует аварийный тормоз, который заставляет квадрокоптер моментально остановиться и зависнуть на месте: например, если вас что-то отвлекло во время управления, или если вы почувствовали недомогание. Avata запоминает точку взлета (она всегда воспроизводится на экране очков в качестве дополненной реальности) и может самостоятельно вернуться домой, если вы, к примеру, потеряли управление из-за радиопомех.

DJI Avata оснащен новой камерой с увеличенной матрицей (1/1.7" 48 Мп.). Технологии, взятые из экшен-камер DJI, позволяют изменять угол обзора (нормальный / широкий / супер широкий), а также включать электронную стабилизацию изображения и автоматическое выравнивание кадра по горизонту. Обратите внимание, что стабилизация изображения применяется только к тому видео, которое записывается в память квадрокоптера, на очки в момент полета передается нестабилизированное изображение.

Поддерживаются режимы записи 4К 60р и 2.7K / Full HD 120р, что позволяет в несколько раз замедлять воспроизведение при просмотре, сохраняя плавность видеоряда. 20 Гб встроенной памяти дают возможность записать весь полет (около 15 минут) в максимальном качестве, если вы забыли карту памяти дома. После возвращения материал можно перекинуть на смартфон (и далее в сеть) через USB-C кабель. Вы также можете установить карту памяти (MicroSD) в очки DJI Goggles 2, чтобы записать полет вместе со служебной информацией.

Новые очки DJI Goggles 2 компактнее, легче и удобнее в использовании. Их разрешение повышено с 810p до 1080p, а также добавлена диоптрийная коррекция (от -8 до +2 диоптрий). Как и прежде, расстояние между окулярами можно отрегулировать. В комплект также включены 2 пустые рамки для стекол: если вам требуется сложная коррекция изображения (например, от астигматизма), то вы можете заказать для них соответствующие стекла в оптике рядом с домом. Антенны складываются и прилегают к корпусу, что удобно для транспортировки. Цифровая передача изображения по проприетарному протоколу O3+ обеспечивает минимальную задержку (около 40 мс) при визуальной чистоте изображения (отсутствуют помехи, характерные для аналоговой передачи сигнала). Система автоматически сканирует свободные частоты в диапазонах 2.4 и 5 ГГц, переключаясь на самые свободные от помех каналы. Дальность действия зависит от региона использования: используя геолокацию, система автоматически определяет регион мира, в котором вы находитесь, и применяет соответствующие ограничения для силы сигнала.

DJI Avata намного легче и компактнее предыдущей модели DJI FPV (всего 410 г), а также обладает прочной встроенной защитой пропеллеров, поэтому он лучше подходит для полетов в тесных пространствах, а также для новичков. Дрон легко переносит несильные столкновения с объектами, но если вы хотите дополнительно подстраховаться, то по периметру защиту можно обклеить противоударными силиконовыми или поролоновыми накладками (сделать их придется самому). В том случае, если Avata столкнулся с чем-нибудь и упал на землю вверх ногами, он может самостоятельно перевернуться и продолжить полет. В нижней части также расположены датчики приближения, которые предотвращают контакт с землей при полетах на очень низкой высоте и позволяют дрону приземляться в автоматическом режиме. Других датчиков распознавания препятствий у данной модели нет, поэтому во время полета стоит быть аккуратным.

Вы также можете использовать очки DJI FPV Goggles V2 и пульт управления FPV Remote Controller 2, которые входят в комплект с квадрокоптером DJI FPV, а также продаются отдельно. Очки FPV Goggles V2, хотя и более крупные, обеспечивают большую дальность передачи сигнала (очевидно, благодаря использованию 4 антенн вместо 2), а пульт управления FPV Remote Controller 2 позволяет активировать ручной режим управления, в котором можно выполнять акробатические трюки, такие как, например, перевороты в воздухе.

Комплектация:

Квадрокоптер DJI Avata

DJI Avata FPV Очки DJI Goggles 2

Пульт управления DJI Motion Controller

Батарея DJI Avata Intelligent Flight Battery (1 шт.)

Пропеллеры DJI Avata Propellers (3 пары)

Адаптер питания DJI Avata Power Adapter

Защита подвеса камеры DJI Avata Gimbal Protector

Кабель Type-C / Type-C PD Cable

Батарея DJI Goggles 2 Battery

Рамки для линз DJI Goggles 2 Eyeglass Frames (1 пара)

Крышка линз DJI Goggles 2 Screen Protector

Ремешок для очков DJI Goggles 2 Headband

Кабель питания DJI Goggles 2 Power Cable

Антенны DJI Goggles 2 Dual-Band Antenna (1 пара)

Кабель DJI Goggles 2 USB OTG Cable

Ремешок для пульта ДУ

Шестигранный ключ

4 винта M2×7

Обратите внимание: зарядное устройство не входит в комплект. Вы можете использовать любое устройство с выходом USB-C, для быстрой зарядки рекомендуется использовать USB PD совместимые устройства.

Инструкция по установке приложения DJI