Квадрокоптер DJI Avata Pro View Combo, с DJI Goggles 2
Код товара : УТ-00065841
Артикул : @ Avata PVC
155 880 ₽
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Характеристики
Летательный аппарат
Рабочая температура окружающей среды
от −10° до +40° C
Вес
410 г
Точность зависания
по вертикали: ±0,1 м (визуальное позиционирование); ±0,5 м (позиционирование по спутникам), по горизонтали: ±0,3 м (визуальное позиционирование); ±1,5 м (позиционирование по спутникам)
Прочие особенности
Комплектация
см. описание
Описание
DJI Avata – FPV дрон, который дарит ни с чем не сравнимое ощущение полета и при этом максимально доступен как для начинающих, так и для опытных пользователей. Пульт DJI Motion Controller гораздо проще для освоения новичками: вы просто наклоняете и поворачиваете кисть в том направлении, куда хотите двигаться, курок отвечает за «газ», также присутствует аварийный тормоз, который заставляет квадрокоптер моментально остановиться и зависнуть на месте: например, если вас что-то отвлекло во время управления, или если вы почувствовали недомогание. Avata запоминает точку взлета (она всегда воспроизводится на экране очков в качестве дополненной реальности) и может самостоятельно вернуться домой, если вы, к примеру, потеряли управление из-за радиопомех.
DJI Avata оснащен новой камерой с увеличенной матрицей (1/1.7" 48 Мп.). Технологии, взятые из экшен-камер DJI, позволяют изменять угол обзора (нормальный / широкий / супер широкий), а также включать электронную стабилизацию изображения и автоматическое выравнивание кадра по горизонту. Обратите внимание, что стабилизация изображения применяется только к тому видео, которое записывается в память квадрокоптера, на очки в момент полета передается нестабилизированное изображение.
Поддерживаются режимы записи 4К 60р и 2.7K / Full HD 120р, что позволяет в несколько раз замедлять воспроизведение при просмотре, сохраняя плавность видеоряда. 20 Гб встроенной памяти дают возможность записать весь полет (около 15 минут) в максимальном качестве, если вы забыли карту памяти дома. После возвращения материал можно перекинуть на смартфон (и далее в сеть) через USB-C кабель. Вы также можете установить карту памяти (MicroSD) в очки DJI Goggles 2, чтобы записать полет вместе со служебной информацией.
Новые очки DJI Goggles 2 компактнее, легче и удобнее в использовании. Их разрешение повышено с 810p до 1080p, а также добавлена диоптрийная коррекция (от -8 до +2 диоптрий). Как и прежде, расстояние между окулярами можно отрегулировать. В комплект также включены 2 пустые рамки для стекол: если вам требуется сложная коррекция изображения (например, от астигматизма), то вы можете заказать для них соответствующие стекла в оптике рядом с домом. Антенны складываются и прилегают к корпусу, что удобно для транспортировки. Цифровая передача изображения по проприетарному протоколу O3+ обеспечивает минимальную задержку (около 40 мс) при визуальной чистоте изображения (отсутствуют помехи, характерные для аналоговой передачи сигнала). Система автоматически сканирует свободные частоты в диапазонах 2.4 и 5 ГГц, переключаясь на самые свободные от помех каналы. Дальность действия зависит от региона использования: используя геолокацию, система автоматически определяет регион мира, в котором вы находитесь, и применяет соответствующие ограничения для силы сигнала.
DJI Avata намного легче и компактнее предыдущей модели DJI FPV (всего 410 г), а также обладает прочной встроенной защитой пропеллеров, поэтому он лучше подходит для полетов в тесных пространствах, а также для новичков. Дрон легко переносит несильные столкновения с объектами, но если вы хотите дополнительно подстраховаться, то по периметру защиту можно обклеить противоударными силиконовыми или поролоновыми накладками (сделать их придется самому). В том случае, если Avata столкнулся с чем-нибудь и упал на землю вверх ногами, он может самостоятельно перевернуться и продолжить полет. В нижней части также расположены датчики приближения, которые предотвращают контакт с землей при полетах на очень низкой высоте и позволяют дрону приземляться в автоматическом режиме. Других датчиков распознавания препятствий у данной модели нет, поэтому во время полета стоит быть аккуратным.
Вы также можете использовать очки DJI FPV Goggles V2 и пульт управления FPV Remote Controller 2, которые входят в комплект с квадрокоптером DJI FPV, а также продаются отдельно. Очки FPV Goggles V2, хотя и более крупные, обеспечивают большую дальность передачи сигнала (очевидно, благодаря использованию 4 антенн вместо 2), а пульт управления FPV Remote Controller 2 позволяет активировать ручной режим управления, в котором можно выполнять акробатические трюки, такие как, например, перевороты в воздухе.
Комплектация:
- Квадрокоптер DJI Avata
- FPV Очки DJI Goggles 2
- Пульт управления DJI Motion Controller
- Батарея DJI Avata Intelligent Flight Battery (1 шт.)
- Пропеллеры DJI Avata Propellers (3 пары)
- Адаптер питания DJI Avata Power Adapter
- Защита подвеса камеры DJI Avata Gimbal Protector
- Кабель Type-C / Type-C PD Cable
- Батарея DJI Goggles 2 Battery
- Рамки для линз DJI Goggles 2 Eyeglass Frames (1 пара)
- Крышка линз DJI Goggles 2 Screen Protector
- Ремешок для очков DJI Goggles 2 Headband
- Кабель питания DJI Goggles 2 Power Cable
- Антенны DJI Goggles 2 Dual-Band Antenna (1 пара)
- Кабель DJI Goggles 2 USB OTG Cable
- Ремешок для пульта ДУ
- Шестигранный ключ
- 4 винта M2×7
Обратите внимание: зарядное устройство не входит в комплект. Вы можете использовать любое устройство с выходом USB-C, для быстрой зарядки рекомендуется использовать USB PD совместимые устройства.