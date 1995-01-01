Описание

DJI Air 3 – модель 2023 года и первый квадрокоптер серии Air, использующий 2 камеры. Обе камеры обладают одинаковыми матрицами с разрешением 48 Мп (диагональ 1/1.3", Quad Bayer), отличаются только объективы: один из них широкоугольный (24 мм в пленочном эквиваленте), второй – умеренно-длиннофокусный (70 мм в эквиваленте). Благодаря высокому разрешению матриц также доступен цифровой зум практически без снижения качества (суммарно 9х). Air 3 использует новую технологию передачи сигнала OcuSync 4.0 (O4), которая работает на расстоянии до 20 км (10 км для Европы) с разрешением 1920х1080 60р (качество изображения может снижаться при сильных помехах и на большом удалении от оператора).

Ключевые особенности

2 объектива: 24mm f/1.7 + 70mm f/2.8 (в 35-мм эквиваленте)

9х зум: 1х-3х + 3х-9х

Фото 12 или 48 Мп (8064×6048)

Видео UHD 4К до 100 кадров/с, Full HD до 200 кадров/с

Поддержка HLG и D-Log M гаммы: 10 бит 4:2:0

Система автоматического обнаружения препятствий по всему периметру APAS 5.0

До 46 минут в воздухе, отличная сопротивляемость сильному ветру: до 12 м/с

Самостоятельный полет по заданным точкам Waypoint Flight

2 камеры

Важнейшей особенностью DJI Air 3 являются 2 камеры, широкоугольная и длиннофокусная. Обе камеры используют одну и ту же модель матрицы: диагональ 1/1.3", разрешение 48 Мп (Quad Bayer), поэтому цифровой зум и переключение между камерами происходит плавно, без скачков. Благодаря высокому разрешению матрицы суммарно вы получаете 3х оптический или 9х цифровой зум без потери качества изображения (24 - 210 мм в 35-мм эквиваленте).

Поддержка HLG и D-Log M гаммы

HLG и D-Log M расширяют динамический диапазон, поскольку используют субдискретизацию 10 бит 4:2:0. Режим D-Log M обеспечивает широкие возможности для цветовой и тональной коррекции при обработке, а HLG можно использовать, если вы хотите получить готовый результат сразу из камеры.

Система Vision Assist

Впервые в серии Air используется новая технология Vision Assist, которая помогает оператору лучше ориентироваться в пространстве – особенно актуально при полете на большом удалении от точки вылета, когда оператору сложно визуально контролировать дрон. В режиме «картинка в картинке» на экран пульта выводится видео со служебных камер (задней, передней и боковых), которое позволяет оценить расстояние до ближайших препятствий (зданий, деревьев и так далее).

Система обнаружения препятствий APAS 5.0

APAS 5.0 обнаруживает препятствия со всех сторон благодаря 4 объективам типа «рыбий глаз», располагающимся по периметру корпуса. В нижней части квадрокоптера также располагается несколько датчиков, обеспечивающих безопасную посадку в автоматическом режиме. Система особенно помогает при выполнении сложных трюков, таких как полет боком или круговой облет интересующего объекта.

OcuSync 4.0 (O4)

Система передачи изображения OcuSync 4.0 (O4) работает на расстоянии до 20 км с разрешением до 1920х1080 при частоте 60 кадров/с. Система использует открытые радиочастотные диапазоны 2.4 и 5 ГГц с автоматическим сканированием и переключением на наиболее свободный канал. Задержка передачи сигнала составляет всего 120 мс (все параметры могут быть снижены при наличии сильных помех).

ActiveShots 360° и FocusTrack

Продвинутые алгоритмы распознавания объектов позволят создать впечатляющие кадры даже неопытным, начинающим операторам. Выполняйте сопровождение движущихся объектов вместе с одновременным облетом их по кругу или вытянутой эллипсоиде. Благодаря высокой скорости Air 3 (до 75 км/ч) вы можете сопровождать даже автомобили и моторные лодки. Air 3 также умеет быстро набирать высоту и снижаться (10 м/с как вверх, так и вниз). Всего несколько секунд – и вы на уровне крыши многоэтажного здания.

Вертикальная съемка

Вертикальная съемка для социальных сетей ведется с разрешением до 2.7К – оптимально для просмотра на телефонах.

Waypoint Flight

Полет по заданным точкам – впервые в серии Air. Запланируйте маршрут движения квадрокоптера через приложение DJI для выполнения полностью автоматического полета, от взлета до посадки. Планирование помогает обеспечить плавность движения дрона, в особенности для сложных маршрутов. Вы можете сохранять маршруты в памяти приложения для выполнения рутинных операций (например, осмотр сельскохозяйственных угодий или охрана территории), а также для съемки видео с одной и той же точки в разное время дня или в разные сезоны года – в творческих целях.

Увеличенное время полета

DJI заявляет о 46 минутах полетного времени, что в реальных условиях (ветер, высокое качество видео, включенные ассистенты) гарантирует приблизительно 30-35 минут безопасного пилотирования.

QuickShots, MasterShots

Полуавтоматические режимы QuickShots и MasterShots позволят вам создать видео со сложными маневрами квадрокоптера, даже если вы только начинаете карьеру дроновода. А также добавить к ним музыкальное сопровождение, выполнить монтаж и так далее.

Пульт управления DJI RC 2

Новый пульт управления с 2 внешними и 2 встроенными антеннами обеспечивает надежную передачу сигнала с высоким качеством видеотрансляции и минимальной задержкой. Пульт оснащен сенсорным экраном с диагональю 5.5" и разрешением 1920х1080 точек, поэтому вы будете видеть изображение с камеры дрона во всех деталях. Максимальная яркость 700 нит – даже в солнечный день изображение остается читаемым. Встроенная память 32 Гб позволяет сохранять поток видео с камеры квадрокоптера, также имеется гнездо для карт памяти microSD. Использование такого пульта гораздо удобнее, чем управление с пультом, подключенным к смартфону: заранее исключаются конфликты с другими приложениями и операционной системой, снижается задержка передачи видеосигнала, а ваш телефон остается свободным для того, чтобы вы могли принять звонок или важное текстовое сообщение.

Комплектация

Квадрокоптер

Пульт ДУ DJI RC 2

Батареи DJI Air 3 Intelligent Flight Battery - 3 шт.

Пропеллеры DJI Air 3 Low-Noise Propellers - 6 пар

Защита подвеса и камеры

Кабель USB-C / USB-C

Зарядный хаб DJI Air 3 Battery Charging Hub

Плечевая сумка DJI Shoulder Bag

Внимание: в комплект не входит сетевой адаптер (зарядное устройство). Рекомендуется использовать зарядные устройства DJI 65 Вт или 100 Вт, или их аналоги с поддержкой USB Power Delivery до 100 Вт.