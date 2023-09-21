Квадрокоптер DJI Air 2S (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00070301
Артикул : б/у-НМ 2023-09-21
Причина уценки:
минимальные следы эксплуатации, небольшие потёртости.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия магазина 90 дней
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Описание
Код товара: 135301
Полет до 31 мин., высота 5000 м, скорость 19 м/с
Камера 20 МП
Видео 1080p, 120 к/с при 1920x1080, 60 к/с при разрешении 4K
Размеры (ДхШхВ) 183x253x77 мм, складной
Вес 595 г
Функции Active Track, Point of Interest, возвращение в точку взлета, интеллектуальный контроль ориентации, облет заданных точек
Управление радиоканал
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5
Комплектация:
Гарантия 90 дней.