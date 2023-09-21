Описание

Код товара: 135301

Полет до 31 мин., высота 5000 м, скорость 19 м/с

Камера 20 МП

Видео 1080p, 120 к/с при 1920x1080, 60 к/с при разрешении 4K

Размеры (ДхШхВ) 183x253x77 мм, складной

Вес 595 г

Функции Active Track, Point of Interest, возвращение в точку взлета, интеллектуальный контроль ориентации, облет заданных точек

Управление радиоканал

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5

Комплектация:

Гарантия 90 дней.