Экшен-камера DJI Action 2 Dual-Screen Combo (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00071234
Артикул : б/у-КП32 К 2023-10-30
Причина уценки:
5-, следы эксплуатации.
28 490 ₽
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Гарантия 90 дней
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Описание
Матрица: 1 х CMOS
Размер матрицы: 1/1.7"
Количество мегапикселей: 12Мп
Максимальное разрешение видеозаписи: 3840 х 2160 120 кадров/сек
Угол обзора объектива: 155 °
Тип стабилизатора изображения: цифровой
Wi-Fi: встроенный
Код товара: 136234
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5-, следы эксплуатации.
Комплектация: камера, коробка, защитный фильтр.
Гарантия 90 дней.