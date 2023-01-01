Зарядное устройство Dismac Power Adapter, 2x USB, 20W, белое
Код товара : УТ-00058886
Артикул : 4698538900020
9%
690 ₽
630 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Зарядное устройство Dismac Power Adapter поддерживает быструю зарядку по стандартам USB PD / QC 3.0. 2 USB выхода: USB-A и USB-C, оба поддерживают зарядку током до 20 Вт: 5В 3А, 9В 2.25А или 12В 1.5А (выбирается устройством автоматически). Также поддерживается одновременная зарядка 2 устройств. Предусмотрена защита от перенапряжения и короткого замыкания.