Зарядное устройство Dismac Power Adapter поддерживает быструю зарядку по стандартам USB PD / QC 3.0. 2 USB выхода: USB-A и USB-C, оба поддерживают зарядку током до 20 Вт: 5В 3А, 9В 2.25А или 12В 1.5А (выбирается устройством автоматически). Также поддерживается одновременная зарядка 2 устройств. Предусмотрена защита от перенапряжения и короткого замыкания.