Зарядное устройство Dismac Power Adapter GaN 65W, 1х USB, 2х Type-C, черный
Код товара : УТ-00058887
Артикул : 4698538900013
2 490 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Новое поколение мощных зарядных устройств собранных на полупроводниках на основе нитрида галлия GaN (Gallium Nitride). Использование кристаллов из новых материалов дало возможность уменьшить вес и размеры зарядного устройства на 30% без потери его производительности.
Ключевым преимуществом является возможность высокоскоростной зарядки сразу нескольких устройств. Устройство имеет два выхода Type-C и один USB-выход. С его помощью вы сможете зарядить Macbook всего за 1.5 часа. Блок питания Dismac Power Adapter выполнен из высококачественных комплектующих. Цвет черный. Представленный аксессуар оснащен защитой от перенапряжения и короткого замыкания. Благодаря ему обеспечится безопасная высокоскоростная зарядка электронных устройств.
Мощное и «умное» сетевое зарядное устройство поддерживает все стандарты быстрых зарядок.
Характеристики
- Разъемы: USB Type-C (2 шт.), USB 2.0 Type-A
- Стандарт быстрой зарядки: USB Power Delivery, AFC (Samsung), Quick Charge 3.0, Quick Charge 2.0, SCP (Huawei)
- Входное напряжение: 120-240 В 50/60 Гц
- Выходное напряжение: 5-20 В до 5 А
- Материал корпуса: пластик
- Размеры: 135 х 62 х 33 мм
- Вес: 130 г