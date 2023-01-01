Описание

Новое поколение мощных зарядных устройств собранных на полупроводниках на основе нитрида галлия GaN (Gallium Nitride). Использование кристаллов из новых материалов дало возможность уменьшить вес и размеры зарядного устройства на 30% без потери его производительности.

Ключевым преимуществом является возможность высокоскоростной зарядки сразу нескольких устройств. Устройство имеет два выхода Type-C и один USB-выход. С его помощью вы сможете зарядить Macbook всего за 1.5 часа. Блок питания Dismac Power Adapter выполнен из высококачественных комплектующих. Цвет черный. Представленный аксессуар оснащен защитой от перенапряжения и короткого замыкания. Благодаря ему обеспечится безопасная высокоскоростная зарядка электронных устройств.

Мощное и «умное» сетевое зарядное устройство поддерживает все стандарты быстрых зарядок.

Характеристики