Описание

Diana Mini – шкальный аналоговый Lo-Fi фотоаппарат под 35-мм пленку, одна из классических камер в Ломографии. Очень «мягкий» пластиковый объектив с низкой светосилой (F8), виньетированием и другими аберрациями – именно то, что нужно ломографу.

Камера снимает в двух форматах: квадратный 24х24 мм, или узкий 24х17 мм (половинка 35-мм кадра). В первом случае 1 стандартной пленки хватает на 36 кадров, во втором – на 72. Есть большая вспышка, режимы мультиэкспозиции и «бесконечной панорамы», длинной выдержки от руки (Bulb). Можно подсоединить стандартный механический спусковой тросик, есть штативное крепление (которое располагается на объективе).