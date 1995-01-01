Описание

Diana Mini - компактная 35-миллиметровая версия легендарной Diana F+. Делает мечтательные квадратные снимки в стиле лоу-фай. Не требует никаких специальных знаний, только желание творить, любить и быть в движении ;)

Классический и изящный корпус из чёрного и бирюзового пластика. Выпукло-вогнутая линза с небольшим виньетированием на снимках в лучших традициях лоу-фай фотографии.

Используйте любую фотоплёнку 35мм и создавайте живописные пейзажи и портреты. Используйте мульти-экспозицию для непредсказуемых коллажей из двух разных сюжетов.

Снимайте без вспышки в условиях «outdoor» или со вспышкой в помещении и при слабом освещении. Легко и просто выберите на корпусе камеры ваши погодные условия («облачно» или «солнечно»), а также дистанцию фокусировки, и начинайте снимать!

Функции и особенности