Пленочный фотоаппарат Lomography Diana Mini & Flash (уцененный)
Код товара : УТ-00073142
Артикул : HP550 (у)
Причина уценки:
без фильтров
7 590 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 2 года
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Описание
Diana Mini - компактная 35-миллиметровая версия легендарной Diana F+. Делает мечтательные квадратные снимки в стиле лоу-фай. Не требует никаких специальных знаний, только желание творить, любить и быть в движении ;)
Классический и изящный корпус из чёрного и бирюзового пластика. Выпукло-вогнутая линза с небольшим виньетированием на снимках в лучших традициях лоу-фай фотографии.
Используйте любую фотоплёнку 35мм и создавайте живописные пейзажи и портреты. Используйте мульти-экспозицию для непредсказуемых коллажей из двух разных сюжетов.
Снимайте без вспышки в условиях «outdoor» или со вспышкой в помещении и при слабом освещении. Легко и просто выберите на корпусе камеры ваши погодные условия («облачно» или «солнечно»), а также дистанцию фокусировки, и начинайте снимать!
Функции и особенности
- Объектив: пластиковый с фокусным расстоянием 24мм
- Выдержки: фиксированная 1/60 и ручная (B)
- Диафрагмы: f/8 и f/11 (режимы «Облачно» и «Солнечно»)
- Зональная фокусировка
- Прямой оптический видоискатель
- Дистанция фокусировки: от 0.6 метра до бесконечности
- Ручная перемотка плёнки
- Автоматический счётчик кадров
- Разъём для штатива
- Разъём для подключения внешней вспышки Diana Flash
- Питание вспышки: 1 батарейка AA
- В упаковке с камерой: вспышка Diana Flash, инструкция, буклеты, цветные фильтры для вспышки, крышечка на объектив, переходник с разъёмом «горячий башмак» для подключения любой внешней вспышки