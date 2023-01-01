Автомобильное зарядное устройство Devia Traveller Series 2USB, черное
Код товара : УТ-00059326
Артикул : 6938595325809
11%
490 ₽
440 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Универсальное зарядное устройство Devia Traveller Series устанавливается в гнездо для прикуривателя и подходит для любых устройств, поддерживающих зарядку по USB. Устройство оснащено 2 USB разъемами на 1А и 2.4А, что позволяет заряжать два устройства одновременно. Индикатор на корпусе показывает, что зарядное устройство подключено и готово к использованию. Устройство имеет функцию защиты от перегрузок и короткого замыкания, поэтому ваша техника будет в безопасности.