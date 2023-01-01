USB-кабель Devia Storm Series Dual Right Angle, USB-A / Lightning, красный
Код товара : УТ-00042472
Артикул : 6938595311796
24%
250 ₽
190 ₽
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.050
Описание
Кабель USB 2.0 для передачи данных и зарядки совместимых устройств. Коннекторы угловой формы USB-A и Lightning. Оплетка тканевая (нейлон), жилы медные, штекеры из полированного цинкового сплава. Поддерживает силу тока до 2.1 А. Длина кабеля: 1 м.