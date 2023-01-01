Кабель USB 2.0 для передачи данных и зарядки совместимых устройств. Коннекторы угловой формы USB-A и Lightning. Оплетка тканевая (нейлон), жилы медные, штекеры из полированного цинкового сплава. Поддерживает силу тока до 2.1 А. Длина кабеля: 1 м.