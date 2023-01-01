USB-кабель Devia Storm Zinc Alloy (USB-A / Lightning), черный
Код товара : УТ-00042435
Артикул : 6938595311789
14%
290 ₽
250 ₽
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.050
Описание
USB-кабель для передачи данных и зарядки совместимых устройств. Оплетка тканевая (нейлон), жилы медные, наконечники из полированного цинкового сплава. Поддерживает силу тока до 2.1 А. Длина кабеля: 1 м.