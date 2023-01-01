Зарядное устройство Devia Smart Series PD Quick Charger с кабелем Type-C/Lightning 18W, белый
Код товара : УТ-00045611
Артикул : 6938595326899
60%
2 490 ₽
999 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Сетевое зарядное устройство с разъемом Type-C на 18 W подойдет для быстрой зарядки вашего смартфона и ноутбуку. В комплекте также идет кабель Type-C на Lightning, что позволяет быстро заряжать и синхронизировать устройства Apple.
Длина кабеля: 1м
Выходное напряжение: 18В
Макс.ток: 3А
Страна изготовитель: Китай
Цвет: белый