Кабель Devia Smart Series PD Type-C to Type-С, 1 м, белый
Код товара : УТ-00058877
Артикул : 6938595325380
18%
390 ₽
320 ₽
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.060
Описание
- USB 2.0 кабель с поддержкой быстрой зарядки USB PD, до 60 Вт.
- Максимальная сила тока: 3А
- Штекеры USB-C.
- Длина 1 м, оплетка из ТПЭ (термопластичного эластомера).