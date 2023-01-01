Devia Smart Series PD Cable Type-C to Lightning MFI 18W — кабель с поддержкой быстрой 20-Вт зарядки, оснащен разъемами USB-C и Lightning. MFi-сертификация подтверждает, что в кабеле используется оригинальный чип от Apple, что гарантирует отсутствие проблем совместимости со всеми устройствами Apple Основания штекеров укреплены дополнительным слоем пластика, что защищает их от изломов. Кабель сделан из высококачественных материалов, благодаря чему обладает эластичностью и не запутывается. Длина шнура — 1,5 метр — подойдет для использования дома или в офисе. Модель защищена от перезарядки и короткого замыкания.