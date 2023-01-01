Кабель Devia Smart Series PD Cable Type-C to Lightning MFI 18W, белый
Код товара : УТ-00063181
Артикул : 6938595324710
1 250 ₽
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Описание
Devia Smart Series PD Cable Type-C to Lightning MFI 18W — кабель с поддержкой быстрой 20-Вт зарядки, оснащен разъемами USB-C и Lightning. MFi-сертификация подтверждает, что в кабеле используется оригинальный чип от Apple, что гарантирует отсутствие проблем совместимости со всеми устройствами AppleОснования штекеров укреплены дополнительным слоем пластика, что защищает их от изломов. Кабель сделан из высококачественных материалов, благодаря чему обладает эластичностью и не запутывается.
Длина шнура — 1,5 метр — подойдет для использования дома или в офисе. Модель защищена от перезарядки и короткого замыкания.