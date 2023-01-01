Зарядное устройство Devia Smart Series PD 2 USB, белый
Код товара : УТ-00045612
Артикул : 6938595329593
7%
590 ₽
550 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Сетевое зарядное устройство с 2 разъемами USB и силой тока 2.4 А и мощностью 12 W. Подойдет для любого смартфона, в том числе и для iPhone.
Цвет: белый
Страна изготовитель: Китай
Номинальное напряжение: 12В
Макс.ток: 2.4А