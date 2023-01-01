Зарядное устройство Devia Smart Charger Suit 10W + кабель USB Type-C, черное
Код товара : УТ-00058878
Артикул : 6938595301179
18%
520 ₽
430 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Описание
- Сетевое зарядное устройство в комплекте с USB Type-C кабелем (1 м).
- Номинальное напряжение 5В, сила тока до 2.1А (10 Вт)
- Для зарядки телефонов, планшетов и других устройств