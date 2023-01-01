Зарядное устройство Devia Smart Charger 3x USB 17W, белое
Код товара : УТ-00032338
Артикул : 6938595320460
16%
690 ₽
580 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Сетевое зарядное устройство с 3 USB портами, по 3.4 А каждый. Обеспечивает одновременную быструю зарядку 3 мобильных устройств. Многоуровневая защита: от короткого замыкания, от перегрева, от скачков напряжения и так далее. USB кабели не входят в комплект.