Сетевое зарядное устройство с 3 USB портами, по 3.4 А каждый. Обеспечивает одновременную быструю зарядку 3 мобильных устройств. Многоуровневая защита: от короткого замыкания, от перегрева, от скачков напряжения и так далее. USB кабели не входят в комплект.