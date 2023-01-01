Кабель Devia USB 2.0 Type C Smart Cable, 1 м, черный
Код товара : УТ-00058070
Артикул : 6938595301162
18%
290 ₽
240 ₽
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.060
Описание
Кабель USB 2.0 Devia Smart Cable подходит для устройств, оснащенных разъемом Type C. Он обеспечивает зарядку с максимальной силой тока до 10 Вт (5В 2.1А), а также передачу данных.
- Тип: кабель для зарядки и синхронизации
- Разъемы: USB 2.0 Type A / Type C
- Длина: 1 м
- Допустимый ток зарядки: 5В 2.1A
- Материал оплетки: TPE
- Цвет: черный