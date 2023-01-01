Беспроводные наушники Devia Smart Bluetooth Earpods, черные
Код товара : УТ-00059330
Артикул : 6938595316197
16%
690 ₽
580 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Беспроводные стереонаушники в форме вкладышей с пультом дистанционного управления на оголовье. Встроенного аккумулятора хватает на 3.5 часа разговора или прослушивания музыки. Версия Bluetooth 4.2 обеспечивает надежное соединение и высокое качество звука. Микрофон на пульте ДУ позволяет принимать звонки.