Беспроводные стереонаушники в форме вкладышей с пультом дистанционного управления на оголовье. Встроенного аккумулятора хватает на 3.5 часа разговора или прослушивания музыки. Версия Bluetooth 4.2 обеспечивает надежное соединение и высокое качество звука. Микрофон на пульте ДУ позволяет принимать звонки.