USB-кабель Devia Ring Y1 USB Micro, красный
Код товара : УТ-00042468
Артикул : 6952897998608
24%
380 ₽
290 ₽
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.010
Описание
USB-кабель для передачи данных и зарядки совместимых устройств. Автоматически сматывается в кольцо, что удобно для хранения. Оплетка тканевая, жилы медные: поддерживает силу тока до 2.4 А. Длина кабеля: 80 см.