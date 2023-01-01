Кабель Devia Pheez USB Type-C, 1 м, черный
Код товара : УТ-00058875
Артикул : 6938595310164
19%
270 ₽
220 ₽
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.050
Описание
- USB 2.0 кабель в прочной тканевой оплетке, штекеры USB-A / USB-C, длина 1 м.
- Подходит для зарядки и передачи данных.
- Максимальная сила тока: 2.4 А.