Автомобильное зарядное устройство Devia Mushroom Series QC 3.0 18W, розовое
Код товара : УТ-00068051
Артикул : 6938595326080
25%
320 ₽
240 ₽
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Автомобильное зарядное устройство Devia Mushroom Series QC 3.0 18W имеет 1 USB-порт. Поддерживает новейшую технологию быстрого заряда Qualcomm Quick Charge 3.0. Эта технология позволяет заряжать подключенные устройства в два раза быстрее, чем QC 1.0 и на треть быстрее, чем QC 2.0. Она автоматически идентифицирует тип подключенного устройства, гибко регулирует напряжение/силу тока и максимально быстро заряжает устройство.
Материалы: алюминий, нержавеющая сталь