Автомобильное зарядное устройство Devia Mushroom Series QC 3.0 18W имеет 1 USB-порт. Поддерживает новейшую технологию быстрого заряда Qualcomm Quick Charge 3.0. Эта технология позволяет заряжать подключенные устройства в два раза быстрее, чем QC 1.0 и на треть быстрее, чем QC 2.0. Она автоматически идентифицирует тип подключенного устройства, гибко регулирует напряжение/силу тока и максимально быстро заряжает устройство.