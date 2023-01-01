Простые, легкие проводные наушники с пультом ДУ и микрофоном на кабеле. Пульт ДУ позволяет регулировать громкость звука, принимать и завершать входящие звонки, а также переключать музыку на следующую или предыдущую композицию (2 или 3 нажатия соответственно). Эргономичная форма напоминает Apple EarPods: уши не устают при длительном ношении, наушники не вываливаются при активном движении или беге. Металлический корпус. Толстый, нервущийся кабель в ТПЭ оплетке не спутывается при ношении в кармане.