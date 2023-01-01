Наушники Devia Metal In Ear Headphones, черные
Код товара : УТ-00059321
Артикул : 6938595350078
480 ₽
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.045
Описание
Простые, легкие проводные наушники с пультом ДУ и микрофоном на кабеле. Пульт ДУ позволяет регулировать громкость звука, принимать и завершать входящие звонки, а также переключать музыку на следующую или предыдущую композицию (2 или 3 нажатия соответственно). Эргономичная форма напоминает Apple EarPods: уши не устают при длительном ношении, наушники не вываливаются при активном движении или беге. Металлический корпус. Толстый, нервущийся кабель в ТПЭ оплетке не спутывается при ношении в кармане.
- Штекер 3.5 мм TRRS
- Частотная характеристика: 50 Гц - 20 кГц
- Сопротивление: 32 Ом
- Чувствительность: 90 +/- 3 дБ
- Длина кабеля: 1.2 м