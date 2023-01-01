Кабель Devia Kintone Cable For Type-C V2, 1 м, белый
Код товара : УТ-00058885
Артикул : 6938595351136
20%
200 ₽
160 ₽
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.050
Описание
- USB 2.0 кабель для зарядки и синхронизации данных.
- Штекеры USB-A / USB-C, длина 1 м, оплетка из ТПЭ (термопластичного эластомера)
- Максимальная сила тока 2.1А (10 Вт)
- Сертификация CE / FCC / ROHS