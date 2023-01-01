Кабель Devia Kintone for Lightning V2, 1 м, белый
Код товара : УТ-00058067
Артикул : 6938595348686
20%
200 ₽
160 ₽
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.050
Описание
Кабель Devia Kintone for Lightning V2 позволяет осуществлять зарядку вашего iPhone током 5В 2.1А, а также производить синхронизацию данных. Оплетка из ТПЭ, длина кабеля 1 м. Сертификация: CE / FCC / ROHS.