Описание

Портативное зарядное устройство Devia King Kong QC3.0 10000 mAh – это универсальный внешний аккумулятор. Компактный, тонкий корпус легко поместится в карман или небольшую сумку. Емкость в 10000 mAh всегда позволит вам оставаться на связи. Вы сможете подзарядить как смартфон, так и планшет. Устройство имеет два выхода USB и один выход для Micro USB для подзарядки самого аккумулятора. Позволяет одновременно заряжать два устройства.

Красный корпус сделан из прочного, ударостойкого алюминия, что значительно увеличивает срок эксплуатации. Один USB-выход оснащен функцией быстрой зарядки QC 3.0.

Технические характеристики: