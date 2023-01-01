Внешний аккумулятор Devia King Kong QC3.0, 10000 mАh, золотой
Код товара : УТ-00061027
Артикул : 6952897997465
1 370 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Портативное зарядное устройство Devia King Kong QC3.0 10000 mAh – это универсальный внешний аккумулятор. Компактный, тонкий корпус легко поместится в карман или небольшую сумку. Емкость в 10000 mAh всегда позволит вам оставаться на связи. Вы сможете подзарядить как смартфон, так и планшет. Устройство имеет два выхода USB и один выход для Micro USB для подзарядки самого аккумулятора. Позволяет одновременно заряжать два устройства.
Красный корпус сделан из прочного, ударостойкого алюминия, что значительно увеличивает срок эксплуатации. Один USB-выход оснащен функцией быстрой зарядки QC 3.0.
Технические характеристики:
- Емкость: 10000 мА
- Количество портов: 2 - USB, 1 - micro USB
- Выход: 3 A