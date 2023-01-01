Беспроводные внутриканальные наушники типа TWS (True Wireless) в компактном аккумуляторном кейсе, от которого их можно зарядить в дороге 2 раза. Среднее время работы от 1 заряда: 3 часа. Зарядка кейса осуществляется с помощью Micro USB кабеля, который идет в комплекте. Наушники надежно держатся внутри кейса благодаря магнитному креплению.