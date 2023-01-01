Беспроводные наушники Devia Joypod Series TWS, черные
Код товара : УТ-00060388
Артикул : 6938595330049
17%
1 790 ₽
1 490 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Беспроводные внутриканальные наушники типа TWS (True Wireless) в компактном аккумуляторном кейсе, от которого их можно зарядить в дороге 2 раза. Среднее время работы от 1 заряда: 3 часа. Зарядка кейса осуществляется с помощью Micro USB кабеля, который идет в комплекте. Наушники надежно держатся внутри кейса благодаря магнитному креплению.
- Подключение: Bluetooth 4.2
- Радиус беспроводной связи: 10 метров
- Диаметр мембраны: 13.5 мм
- Импеданс: 3 Ом
- Частотная характеристика: 48 Гц - 20 кГц
- Чувствительность: 90 дБ
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Время зарядки: 2 часа 30 мин.
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Время работы от аккумулятора: 3 часа
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Емкость аккумулятора: 90 мАч
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Вес с кейсом: 150 г