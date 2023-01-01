Кабель USB 2.0 для зарядки и передачи данных. Штекеры USB-A и USB Type C, тканевая (нейлоновая) оплетка, длина 1 м. Поддерживает зарядку силой током до 5В 2А (10 Вт). Сертификация CE / FCC / ROHS.