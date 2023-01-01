Кабель Devia Gracious USB Type-C 1 м, черный
Код товара : УТ-00064326
Артикул : 6938595337062
11%
245 ₽
220 ₽
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Описание
Кабель USB 2.0 для зарядки и передачи данных. Штекеры USB-A и USB Type C, тканевая (нейлоновая) оплетка, длина 1 м. Поддерживает зарядку силой током до 5В 2А (10 Вт). Сертификация CE / FCC / ROHS.