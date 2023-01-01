Кабель Devia Gracious Series for Lightning, 1м, черный
Код товара : УТ-00063179
Артикул : 6938595334894
24%
250 ₽
190 ₽
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.050
Описание
Devia Braid Lightning – это надежный кабель для устройств Apple. Длина кабеля составляет 1 метр. Поддерживает передачу данных и зарядку током до 2.4 А. Цвет: черный. Материалы: алюминий + нейлон.