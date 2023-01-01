Кабель Devia Gracious PD Cable For Lightning, 1.5м 3А, черный
Код товара : УТ-00063178
Артикул : 6938595350085
21%
490 ₽
390 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней.
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Devia – это надежный кабель для устройств Apple. Длина кабеля составляет 1,5 метр. Поддерживает передачу данных и зарядку током до 3 А. Цвет: черный. Материалы: алюминий + нейлон.